Nuova illuminazione pubblica, arrivano 2.100 lampioni a led. Risparmi in bolletta pari al 25%

La riorganizzazione del servizio di Polizia Locale a tre Comuni e l’aggiornamento al Piano biennale degli acquisti di forniture e servizi con conseguente nuova convenzione che comporterà un restyling a 360 gradi della pubblica illuminazione con tanto di risparmio energetico e nuovi punti luce: questi gli attesi argomenti del consiglio comunale di mercoledì a Verucchio.

Polizia Locale a tre Comuni

E’ stata la sindaca Stefania Sabba a illustrare i contenuti della convenzione per il conferimento del servizio di Polizia Locale all’Unione dei Comuni, con la riorganizzazione ai tre Comuni di Verucchio, Santarcangelo e Poggio Torriana che costituiscono il sub ambito Valle dell’Uso e del Marecchia. “Con questa delibera iniziamo a riempire e a dare contenuti al percorso dei due sub ambiti iniziato nel 2019 con la riorganizzazione dell’Ente per poter assegnare in maniera disgiunta funzioni e servizi tarati sulle specificità dei territori. Il primo che conferiamo è appunto quello della Polizia Locale, che, pur mantenendo l’organico dei 28 agenti che prima operava sui 10 Comuni, ora si occuperà solo del territorio di questi tre: è evidente che questo porterà una serie di miglioramenti, a partire dalla presenza di un numero importante di agenti su un’area più ristretta con vantaggi sia sotto il profilo numerico che della velocità di intervento”.

“L’altro elemento importante di efficientamento è la creazione di una nuova governance nella gestione del servizio prevista dall’articolo 9: viene infatti istituita una Cabina di Regia che si riunirà periodicamente, di norma con cadenza trimestrale, composta dagli assessori delegati, dal dirigente e dal comandante. Questo ci darà la possibilità di monitorare i bisogni, istituire servizi mirati in base alla stagionalità, ai momenti storici e a situazioni contingenti, ma anche di valutare ciclicamente la qualità dell’operato offerto. La durata della convenzione è di 5 anni, con conferimento della gestione delle telecamere di videosorveglianza”.

Rispondendo a una sollecitazione del consigliere Roberto Baschetti di Immagina Verucchio, la sindaca Sabba ha rivelato che “fra le novità introdotte c’è anche la possibilità di istituire Distaccamenti che si affianchino alla sede storica che resta quella già idonea e strutturata a Santarcangelo” e, di fronte al rammarico compatto delle forze di minoranza per un mancato passaggio in Commissione (“Non contestiamo la convenzione, così come quella sulla pubblica illuminazione che nel merito condividiamo, ma ci asteniamo su entrambe per il mancato coinvolgimento preventivo”), si è assunta l’impegno “di un momento di confronto istituzionale con il comandante nel momento in cui si valuteranno i servizi da effettuare”.

Il super restyling dell'illuminazione pubblica

A illustrare la “rivoluzione” sulla pubblica illuminazione è stato invece l’assessore Andrea Cardinali. “Dopo essercelo detto tante volte, finalmente vediamo la luce” ha esordito con una battuta fotografia dell’attesa dell’intervento e dell’impegno nel portarlo a termine e tradurlo nella nuova convenzione Consip Servizio luce e servizi connessi e opzionali per le pubbliche amministrazioni. “Si tratta di un accordo di nove anni per una cifra di 3.097.924 euro che ci permetterà di riqualificare e sostituire tutti gli apparati non a led sul territorio (2176 sui 3096 punti luce complessivi) e mettere in campo tutta una serie di novità che a fronte di un investimento effettivo di 1.100.000 euro permetterà di ottenere un risparmio annuo di 313.619 kilowatt che si tradurrà in un risparmio complessivo del 25% dell’energia elettrica” la premessa, prima di entrare nel merito dei vari aspetti: “Ci siamo affidati alla ditta City Green Light di Vicenza, che inizierà i lavori il 1° giugno e nell’arco di 4-5 mesi ha assicurato il rifacimento dei 2.176 punti luce esistenti. Ma la convenzione prevede tanto altro: la predisposizione di 32 sistemi di controllo che tareranno le luminescenze a seconda delle ore del giorno, la sostituzione di 10 quadri elettrici e di un chilometro e mezzo di linea aerea, la predisposizione di altri 100 punti luce in zone nuove (ad esempio via Valle e via Casetti su cui riceviamo richieste da parte di passeggiatori e podisti) e la possibilità di richiedere altri lavori: in questo caso l’idea è potenziare l’illuminazione di alcuni parchi. Sono previsti inoltre il telecontrollo degli impianti, il pronto intervento, l’ordinaria e straordinaria manutenzione e l’obbligo del 100% verde (acquisto di tutta energia rinnovabile). Saranno poi a disposizione dell’utenza un call center 24 ore al giorno con un numero verde e un portale web di controllo dedicati”.

Cardinali passa quindi all’aspetto economico: “Il Comune di Verucchio spende storicamente 170.000 euro all’anno fra fornitura e manutenzione. Ora il nostro sforzo aumenterà con un canone che parte da una quota di 284.000 euro annui per ridursi gradualmente fino a 242.000 euro grazie ai risparmi pogressivi e questa gestione integrata del servizio con preventiva messa a norma porterà una riduzione della spesa energetica e a un risparmio complessivo del 25% dell’energia. Non solo. Siccome la tecnologia led ha una vita media fra i 10 e i 15 anni, la convenzione prevede che prima della scadenza la ditta ricontrollerà tutti i punti luci per vedere se la luminescenza è ancora idonea e nel caso sostituirà quelli che non lo sono. Tradotto, il Comune entrerà in possesso di un impianto praticamente nuovo”.