Nuova illuminazione pubblica nel parco Duccio Agostino e nei viali Righi e Basilicata a Riccione

Cominceranno entro l’inizio dell’estate i lavori sull’illuminazione pubblica che interesseranno a Riccione viale Righi, il parco “Duccio Agostino” e viale Basilicata. Gli interventi prevedono la predisposizione di nuovi impianti di illuminazione pubblica tramite la messa in opera di basamenti di calcestruzzo e di cavidotto flessibili che collegheranno la rete pubblica esistente con quella nuova.

Nel parco “Duccio Agostino”, ubicato nel quartiere Fontanelle e attualmente privo di illuminazione, sarà predisposta la stesura dei cavi, con la messa in opera delle infrastrutture necessarie, per il nuovo impianto illuminante. Nello stesso quartiere, l’impianto a energia solare di viale Basilicata, che non garantisce al momento il corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione, sarà collegato alla rete elettrica di viale Puglia.

Anche in viale Righi, che oggi presenta un cablaggio a cavi sospesi, si procederà con la predisposizione dell’interramento dei cavi attraverso la predisposizione dei relativi basamenti di calcestruzzo, del cavidotto e dei chiusini di ispezione. I lavori di predisposizione dell’interramento saranno seguiti dalla nuova asfaltatura del viale. I tre interventi dureranno circa un mese.

“Diamo risposta ad esigenze emerse nei vari quartieri della città - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -, portando la necessaria impiantistica per l’illuminazione nelle zone in cui la città non ne è ancora adeguatamente provvista”.