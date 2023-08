Nuova illuminazione pubblica in via Gambalunga, arrivano i proiettori a led per una migliore efficienza

Sono iniziati alcuni lavori di predisposizione per l’ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica su via Gambalunga. Un intervento che prevede la sostituzione e l’integrazioni di nuovi lampioni a Led e nuovi proiettori fissati agli edifici. Si tratta di un intervento di ordinaria manutenzione previsto nel piano di potenziamento dell’illuminazione diffusa su tutto il territorio comunale. Un piano elaborato dal settore lavori pubblici, che prevede una serie di interventi puntuali, definiti sulla base delle necessità riscontrate dai tecnici e segnalate dai cittadini.

In particolare, il tratto della via Gambalunga interessato alla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, è quello che si estende dalla Piazza Ferrari, fino al piazzale Cesare Battisti. L’intervento si riferisce nello specifico a 19 nuovi punti luce (13 su pali tradizionali e 6 su proiettori fissati agli edifici) realizzati con la nuova tecnologia a Led, che consente una maggiore efficienza e un notevole risparmio dal punto di vista energetico. Per 14 di questi impianti si tratta di una semplice sostituzione e un passaggio alla nuova tecnologia, 5 invece sono i punti luce di nuova realizzazione, che andranno a integrare l’attuale sistema di illuminazione pubblica di quella zona.

I lavori iniziati con le opere di predisposizione edilizie, poi continueranno nelle prossime settimane con la prevista installazione dei nuovi lampioni, per concludersi comunque entro il mese di settembre.