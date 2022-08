Nuova linea Metromare fino alla Fiera, da Roma ok al progetto. Passerà a fianco della ferrovia

Dopo una serie di riflessioni e analisi, alla fine il nuovo tratto del Metromare, che estenderà il servizio fino alla Fiera, passerà al fianco della ferrovia. Proprio come era stato pensato il Rimini-Riccione già in servizio. A confermare che il progetto vira in questa direzione è il sindaco Jamil Sadegholvaad, a seguito di notizie ricevute in sede ministeriale da Roma. “Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha accolto la nostra proposta di modifica del tracciato del prolungamento del Metromare, che collegherà la stazione di Rimini alla Fiera. Mentre il progetto iniziale attraversava la zona delle Celle, passando da via Matteotti e via XXIII Settembre, questa nuova soluzione seguirà il tracciato della ferrovia, con vantaggi in termini di fattibilità e di inserimento dell'opera nel contesto urbano”.

Ora quali passi dovrà compiere l’iter? Sulla modifica del tracciato aveva sostenuto questa richiesta anche la minoranza consiliare. “Il via libera del Ministero è quindi una buona notizia per diversi motivi – sostiene il sindaco -, perché questo tracciato ci permetterà una più rapida realizzazione dei lavori, in linea con le scadenze fissate dal Pnrr che finanzia l'opera per circa 49 milioni; perché questa soluzione ci offre la possibilità di rendere più efficiente e performante un servizio fondamentale, per andare verso una città sempre più accessibile e attenta alla sostenibilità”.