Nuova luce lungo la ciclabile della Santarcangiolese: via libera ai lavori

aranno completamente rimessi a nuovo gli impianti di illuminazione pubblica delle vie dell’Argilla e del Coppo e della pista ciclabile lungo la Santarcangiolese. La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi un progetto di fattibilità tecnica ed economica per una spesa complessiva di 260mila euro che comprende anche la riqualificazione del semaforo all’incrocio fra le strade provinciali Trasversale Marecchia e Marecchiese.



Il progetto di efficientamento energetico e di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica messo a punto dall’Ufficio Tecnico del Comune rientra nell’ambito di un più ampio programma dell’Amministrazione comunale volto alla riqualificazione della rete dell’illuminazione pubblica in diverse zone del territorio comunale. Più nello specifico, l’intervento riguarderà la zona residenziale della Fornace con le vie dell’Argilla e del Coppo e la ciclabile lungo la strada provinciale Santarcangiolese che collega il Capoluogo con la frazione di San Michele. Verrà inoltre rimesso a nuovo anche il semaforo all’incrocio fra due arterie di particolare rilievo come la Trasversale Marecchia e la Marecchiese.



La spesa di 260.000 euro verrà interamente finanziata attraverso i contributi assegnati all’Amministrazione comunale dalla cosiddetta legge Fraccaro destinata a finanziare anche interventi di efficientamento energetico, compresi quelli volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica.