Nuova manifestazione dei No Green pass: "Trieste chiama, Rimini risponde"

"Trieste chiama, Rimini risponde". I no Green pass in azione anche oggi a Rimini. I manifestanti, capitanati dal consigliere comunale del Movimento 3 V Matteo Angelini, si sono dati appuntamento mercoledì mattina di fronte ai cancelli di alcune aziende del territorio, come la Scm, per poi riunirsi sul ponte di Tiberio. "La gente come noi non molla mai", lo slogan cantato e ritmato sulla bimillenaria infrastruttura, come da video postato sui social. Perché se "Trieste chiama, Rimini risponde", il triplice urlo finale.