Nuova Marecchiese, Comitato critico con la Provincia. "Il progetto c'è, non lo tenga in un cassetto"

Si è svolto giovedì (8 settembre) l’incontro fra l’architetto Edoardo Preger, il presidente della Provincia e i sindaci della Valmarecchia. Il Comitato Valmarecchia Futura ringrazia i sindaci che hanno spinto perché si tenesse "vincendo incomprensibili resistenze".

"Non conosciamo i dettagli dell’incontro - spiega il comitato -, nessuna comunicazione è arrivata da una Provincia solitamente generosa di contenuti per i media. Inevitabilmente qualcosa si apprenderà di quanto esposto dal progettista, ma sarà una lettura parziale. Abbiamo chiesto che prima delle elezioni si alzasse il coperchio su un lavoro già pronto da settimane. Negare il tema Marecchiese al confronto concreto coi candidati alle prossime elezioni, sarebbe un’azione davvero poco onorevole per la Provincia di Rimini, che per voce del suo Presidente pochi giorni fa addirittura minimizzato il calo demografico in Valmarecchia, che invece l’Istat (dati 2020) certifica con un -8,3%, ossia mille abitanti in meno dai 18mila del 2005. Con punte del -15,6% a Pennabilli, -23,7% a Casteldelci e -13,4% a Sant’Agata Feltria".

Dopo un primo incontro con il candidato Jacopo Morrone, a metà della prossima settimana il Comitato attende appuntamento con gli altri. "Ribadiamo la disponibilità ad incontrare tutti coloro che vorranno conoscere l’argomento e le nostre richieste, riassumibili in poche parole: più sicurezza e dimezzamento dei tempi di percorrenza - spiega Valmarecchia Futura -. Solo così, la Valle potrà rianimarsi e superare i tappi che lungo la strada ne determinano una complicata raggiungibilità a svantaggio dei cittadini e delle varie economie".

"Passiamo quindi alle cose serie: Presidente Santi, perché non vuole rendere pubbliche le indicazioni del progetto di fattibilità dell’Arch. Preger prima delle elezioni? Quali sono i profili di sicurezza che stanno emergendo e quali sono tempi di percorrenza che ipotizzano le soluzioni emerse? Vogliamo portare alla luce del sole il confronto, oppure preferisce, Presidente Santi, gestire tutto nelle stanze della politica e poi prospettare a cittadini e imprese una soluzione non negoziabile? Chiediamo risposte prima delle elezioni".