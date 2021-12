Nuova Marecchiese, il comitato incalza: "Basta annunci, dimezzare i tempi di percorrenza"

"Sullo studio per la progettazione della nuova Marecchiese si è solo perso un altro anno, questa la verità dei fatti". Dopo l'annuncio della Provincia di aver affidato l'avvio dello studio di fattibilità per giungere alla progettazione della nuova strada, immediata la reazione del Comitato Valmarecchia Futura. In una nota i rappresentanti accolgono con favore la scelta di affidare l'incarico allo studio Preger "siamo aperti a un dialogo di confronto", ma chiedono anche a gran voce di lavorare per arrivare all'obiettivo di "dimezzare i tempi di percorrenza della Marecchiese".

Il Comitato Valmarecchia Futura avanza una serie di perplessità: "Temiamo molto che alla normale manutenzione annunciata, si aggiungano marginali interventi. Continua a mancare l’idea di cosa serva a far recuperare alla Valmarecchia decenni di boicottaggio". E ancora: "Ora che l’Anas ha il controllo della strada e che per le prime idee servono sette mesi, si capisce perché quello sottoscritto a febbraio con la regia della Provincia era il ‘protocollo del nulla’. In quel documento non c’erano idee, c’era scritto che i progetti di non si sa cosa sarebbero arrivati entro l’anno".

Il comitato annuncia poi che a gennaio saranno diffusi i dati di un sondaggio popolare sulla Marecchiese, durante un evento pubblico. "Vi hanno partecipato un numero considerevole di persone e fotografa la realtà vera" conclude la nota.