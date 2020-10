Nuova Marecchiese, il sindaco Giannini: "Per noi è vita, nessun dialogo con chi non la vuole"

Il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini interviene sulla questione della nuova Marecchiese e va dritto al punto affermando che non ci sarà "nessun dialogo con chi non la vuole". Il primo cittadino spiega che i "sindaci dell’Alta Valmarecchia prendano atto dell’ostilità degli Amministratori della Bassa Valle contro una nuova strada Marecchiese che per noi è vita, prendano atto delle tante belle parole spese in favore della montagna che tali rimangono, poiché in verità a nessuno di loro interessa se non per riempirsi la bocca. Facile esserne contrari quando si hanno le principali arterie stradali a portata di mano, quando si hanno i caselli autostradali a due passi, quando si hanno le stazioni ferroviarie sotto il culo, Ospedali, Centri Medici, Centri Commerciali, Industrie. I Sindaci dell’Alta Valmarecchia prendano atto che coloro che sono ostili, sono gli stessi con i quali si vogliono condividere le Unioni dei Comuni".

Giannini punta il dito: "Si osa parlare di “Piano della Mobilità della Valmarecchia”; ma quale mobilità? Sappiamo tutti benissimo che la mobilità non è sostenibile quando non ci sono i numeri, basta vedere ad esempio gli sforzi dei Comuni Montani per garantire i trasporti scolastici. Quindi nessun “Accordo di Programma” se in oggetto non c’è una nuova strada Marecchiese, riconosciuta indispensabile anche dal Presidente Bonaccini nell’incontro tenutosi nel teatro di Sant’Agata Feltria lo scorso anno. Non c’è tempo da perdere con coloro che non la vogliono; iniziamo a progettare la nuova strada tra Ponte Messa e il Torello, poi si vedrà in futuro. Non tutti i mali vengono per nuocere, l’esperienza insegna che spesso le opere che iniziano dal basso verso l’alto, in alto poi non arrivano mai. Iniziamo dall’alto. Cambiamo modo di pensare, la nuova strada deve servire, non tanto per andare a valle, ma per venire a monte, deve dare impulso all’artigianato e all’industria in Alta Valle, deve portare ad abitare la montagna".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E il primo cittadino chiosa con un appello. "Chiedo ad ogni sindaco dell’Alta Valle di assumersi le proprie responsabilità dinnanzi ai propri cittadini con fatti concreti, chiedo un aiuto alle associazioni di categoria e agli industriali, chiedo l’appoggio di tutta la popolazione dei 7 Comuni, non ci si deve arrendere.”