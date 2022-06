Nuova maxi piscina e villaggio sportivo, la posizione della proprietà Ceschina sul futuro dell'Asar

Il progetto è quello di una maxi piscina e di una lunga serie di attività sportive. L’idea è quella di realizzare il “Villaggio – club sportivo Ceschina”. Ma la proprietà pone delle condizioni. A spiegare la posizione sull’argomento Asar della proprietà Marina Ceschina è la procuratrice Cinzia Giugno, attraverso una nota stampa.

“La proprietà Marina Ceschina è stata chiara sull’argomento Asar: se la nuova giunta sarà in continuità con quella attuale, il contratto stipulato con la società sportiva non sarà rinnovato, così come anche le locazioni dei parcheggi oggi utilizzati da pubblico e privati. Marina Ceschina è consapevole che non sarà possibile colloquiare con la giunta guidata da Stefano Caldari, così come non è stato possibile aprire un dialogo con Renata Tosi in questi anni e come di recente è stato dimostrato dallo stesso candidato sindaco dalla stessa appoggiato”.

“E allora per migliorare Riccione occorre girare pagina e guardando all’estero, dove la signora Ceschina ha indirizzato i propri investimenti che sarebbero toccati alla città di Riccione negli ultimi anni, è emerso un progetto che si potrebbe chiamare “l’Onda”, ovvero un’enorme piscina con onde artificiali, in grado di soddisfare tutto l’anno i bambini che vogliono imparare il surf, ma anche gli adulti esperti di surf, che potrebbe essere realizzata nella proprietà di 11 ettari che si trova nella zona termale, in quello che, insieme ai campi destinati all’Asar, campi da tennis e da padel, potrebbe divenire il “Villaggio – Club Sportivo Ceschina”.

“I candidati sindaci Daniela Angelini e Claudio Cecchetto si sono entrambi espressi entusiasticamente e hanno voluto visitare i luoghi per poter valutare la fattibilità di un progetto che comunque necessita per la sua realizzazione di parecchi milioni – conclude la nota -, per cui sin da ora verranno cercati sponsor interessati e sarà coinvolta anche la Regione. In questo modo anche i campi da calcio, oggi occupati dall’Asar, potrebbero mantenere la propria identità e ubicazione”.