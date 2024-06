Nuova missione a Vienna per la promozione di Riccione sul mercato austriaco

La scorsa settimana, giovedì 13 e venerdì 14 giugno, la sindaca del Comune di Riccione, Daniela Angelini, e il presidente del consiglio comunale, Simone Gobbi, hanno intrapreso una trasferta per promuovere la città di Riccione a Vienna. Durante la visita Angelini e Gobbi hanno partecipato all’evento organizzato dal giornalista e corrispondente dell’Ansa, Mauro Maloberti. All’iniziativa hanno preso parte 150 ospiti del mondo dell’informazione e del giornalismo, tour operator e personalità di spicco del panorama imprenditoriale e artistico austriaco e internazionale. Tra gli ospiti anche Andrea Colonnelli, direttore dell’Enit in Austria, l’ambasciatrice della Repubblica di Malta nonché presidente dell’Osce in Austria Natasha Dudey Meli e l’ambasciatore della Turchia Ozan Ceyhun.

La trasferta austriaca prosegue la missione intrapresa nella primavera dello scorso anno quando la sindaca Angelini e il presidente del consiglio comunale Gobbi parteciparono a Vienna all’evento di presentazione dell’offerta turistica di Riccione organizzato in collaborazione con Enit (Agenzia nazionale per il turismo, con sede a di Vienna) e supportato da Apt Servizi (Azienda di promozione turistica della Regione Emilia Romagna).

Durante la trasferta del 2023, che comprendeva anche la missione promozionale a Monaco di Baviera, Angelini e Gobbi, insieme all’allora presidente di Federalberghi Riccione Bruno Bianchini, incontrarono a Vienna oltre 40 tra giornalisti e operatori turistici, organizzatori di incentive e agenzie specializzate su eventi sportivi, rimasti molto interessati dalla ricca proposta riccionese. In quell’occasione incontrarono il giornalista Mauro Maloberti che, dopo la sua visita a Riccione dell’inverno scorso, sul popolare portale di notizie austriaco MeinBezirk.at descrisse la città come la “località balneare più trendy dell'Emilia Romagna”.

“Come abbiamo sempre sostenuto, le azioni promozionali devono avere un carattere di continuità e di progettualità importante - ha dichiarato la sindaca Angelini -. Questa trasferta conferma proprio questo approccio e prosegue un lavoro di promozione della città su un mercato internazionale cominciato lo scorso anno. Grazie alle importanti relazioni e ai contatti creati con il mondo dell’informazione e dei tour operator la città di Riccione ha la possibilità di mettersi al centro di una campagna promozionale rivolta all’estero e avere un ruolo centrale nel turismo internazionale”.

L’evento, organizzato in occasione del compleanno del giornalista Maloberti nel cortile della cantina di spumanti Kattus di Vienna, è stata occasione di convivialità e solidarietà con la raccolta fondi a favore del progetto “Myki”, il progetto austriaco per la protezione dell’infanzia e dei diritti dei bambini svantaggiati. In occasione della lotteria di beneficenza, la città di Riccione, in collaborazione con Promhotels, ha messo in palio un voucher per una vacanza di una settimana per due persone da usufruirsi la prossima estate.