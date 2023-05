Nuova ondata di maltempo, raffiche di vento e pioggia. I torrenti Marano e Ausa verso la piena

C'è grande preoccupazione anche nel Riminese per la nuova ondata di maltempo che sta coinvolgendo la Romagna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo rossa per "criticità idraulica" e "idrogeologica", oltre che "gialla" per mareggiate. Attualmente la situazione nel Riminese è in evoluzione, la Prefettura di Rimini ha attivato il Centro coordinamento soccorsi e la Protezione civile monitora costantemente la situazione anche con delle squadre di volontari direttamente sul territorio.

La situazione più preoccupante al momento è quella ai confini da Rimini e Riccione, in particolare perché si aspetta la piena del torrente Marano. Ultimi aggiornamenti sul tema arrivano dalla Città di Riccione: al momento tutti i sottopassi e ponti della città sono regolarmente aperti e percorribili. I corsi d’acqua, in particolare il Torrente Marano, sono prossimi alla piena ma la situazione è ancora sotto controllo. Il livello della marea al porto si è alzato però non è ancora arrivato a lambire le barriere di sacchi protettive. Tra gli osservati speciali anche il torrente Ausa a Rimini.

L’amministrazione invita “a spostarsi solo se necessario”. Annuncia invece la Protezione Civile nel suo avviso: "Dalle prime ore di martedì un intenso vortice depressionario presente sull'Italia centrale determinerà precipitazioni diffuse e persistenti di moderata intensità su tutta la regione, più insistenti sui rilievi e fascia pedecollinare del settore centro-orientale".

Scuole chiuse

Le scuole di ogni ordine e grado e gli impianti sportivi all’interno delle strutture scolastiche sono chiuse per la giornata di oggi, 16 maggio, mentre verrà valutato, insieme a Prefettura, Protezione civile e gli altri sindaci della provincia di Rimini, l’eventualità di provvedimenti per la giornata di mercoledì (17 maggio). Fatta eccezione per i comuni di Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello.