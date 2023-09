Nuova palestra alla Cittadella dello Sport, concluse le procedure per l’affidamento dell’opera

Si è conclusa positivamente la procedura per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova palestra alla Cittadella dello Sport: ad aggiudicarsi i lavori, per un importo complessivo di circa 3 milioni e 375mila euro integralmente finanziati dal Pnrr, è il raggruppamento temporaneo di imprese e progettisti Som SpA.

Diciassette i soggetti invitati alla procedura negoziata, tre dei quali hanno presentato un’offerta entro il termine stabilito dalla procedura: tra questi ha prevalso appunto Som SpA, raggruppamento temporaneo costituito dalla Società fra Operai Muratori di Cesena, la cooperativa sociale consortile Cicai di Rimini e otto tecnici progettisti tra architetti e ingegneri.

La nuova palestra che sorgerà alla Cittadella dello Sport in via della Resistenza sarà una struttura al servizio delle società sportive e delle famiglie di Santarcangelo, con due blocchi destinati uno ai servizi (spogliatoi, infermeria, impianti, uffici e locali di gestione) e uno alla palestra, con un campo regolamentare di pallavolo disponibile anche per altre discipline sportive e tribune per circa un centinaio di spettatori, su una superficie di 24 metri per 14 (più grande della palestra della succursale Saffi della scuola media Franchini).

La struttura realizzata sarà all’avanguardia dal punto di vista energetico e neutra per impatto ambientale: gli edifici, infatti, saranno Nzeb (Nearly Zero Energy Building) ovvero con consumi prossimi allo zero, il che consentirà anche un notevole risparmio di gestione. Anche il consumo di suolo sarà azzerato, come previsto dal Pnrr: per compensare la realizzazione della nuova struttura, infatti, l’area compresa tra la nuova struttura e il pala SGR sarà de-impermeabilizzata.

La nuova palestra sarà collocata dietro l’area camper e il pala Sgr, nello spazio precedentemente occupato dal campo di baseball. Per raggiungerla, verrà realizzata un accesso da via della Resistenza, oltre a migliorare la viabilità interna alla Cittadella dello Sport con vie di comunicazione dirette con le altre strutture presenti. Nell’occasione, inoltre, verranno realizzati 60 nuovi posti auto, a servizio non solo della nuova palestra ma di tutta la zona sportiva.

Conclusa la procedura per l’affidamento dell’opera, nei prossimi mesi – in seguito alla firma del contratto tra le parti – è prevista la consegna del progetto esecutivo, mentre l’avvio dei lavori è in programma nel corso del 2024. Intanto, l’amministrazione comunale ha conferito allo studio legale Roullet-Scalise di Aosta – per un importo di circa 5.600 euro – l’incarico di consulenza per la definizione del partenariato pubblico-privato finalizzato al completamento della struttura polifunzionale prevista dal progetto iniziale, poi rimodulato per far fronte all’incremento dei costi delle materie prime.

Nel frattempo, infine, proseguono le procedure amministrative relative ad altre importanti opere pubbliche finanziate dal Pnrr: nelle scorse settimane, infatti, sono stati affidati sia il restauro del Museo etnografico all’impresa Baiocco srl di Roma per circa 1 milione e 280mila euro – con ribasso del 19% rispetto alla base d’asta – sia la riqualificazione del nido d’infanzia Mongolfiera all’azienda EurCoMaS, sempre di Roma, per circa 882mila euro, in questo caso con un ribasso del 21% sulla base d’asta.