La nuova passeggiata lungo il porto canale è conclusa, si inaugura il primo tratto

Sarà inaugurata sabato, 6 luglio, alle 12 la nuova passeggiata lungo il porto canale di Riccione. La sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola presenzieranno alla cerimonia di taglio del nastro del primo tratto interessato dai lavori per rinnovare la cartolina di una delle aree maggiormente iconiche della città: il porto canale.

“Quello che sembrava un sogno sta diventando realtà”, argomenta l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola che ha effettuato un sopralluogo sul cantiere lungo viale Bellini nel tratto compreso tra viale D’Annunzio e viale Dante. Il rinnovamento del porto è destinato a “cambiare l’immagine della città” in uno dei luoghi più frequentati e amati dai turisti. “Finalmente lungo il canale sarà possibile passeggiare in un ambiente ancora più bello, accogliente, che avrà un’illuminazione straordinaria e porrà pedoni e ciclisti in condizione di totale sicurezza”.

Come cambia il porto canale

E’ stata estesa e unificata la zona pedonale compresa fra viale Dante e viale D’Annunzio, creando un’area aperta alla piena fruibilità di turisti e cittadini. La parte impiegata dalle automobili è infatti separata da una fascia di verde pubblico, con piante e fiori. “Anche nella scelta dei materiali abbiamo voluto che la figura privilegiata fosse quella dei pedoni rispetto alle automobili: vogliamo che passeggiare lungo il canale diventi un’esperienza sempre più appagante, di relax totale”.