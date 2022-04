In arrivo la nuova passerella di Porta Galliana, previste per la posa delle modifiche alla viabilità

Venerdì mattina (8 aprile), per un paio di ore, il traffico veicolare e ciclabile nel tratto di via Savonarola antistante la porta Galliana subirà alcune modifiche per consentire lo scarico del materiale all'area archeologica di Porta Galliana, necessario per l’intervento di realizzazione della passerella in acciaio di attraversamento della vasca d’acqua, ultimo intervento previsto per il completamento dei lavori che avverrà fra la fine di aprile e l’inizio di maggio. I lavori di carpenteria metallica e realizzazione della passerella sono stati affidati alla ditta Alpasystem 2 di Poggio Torriana che si occuperà della posa della passerella metallica alla medesima quota dell’area archeologica della porta Galliana.

Per consentire la fornitura e la posa della passerella, è previsto lo stazionamento di un automezzo dotato di gru in parte posizionato sul marciapiede e in parte sulla carreggiata nord, direzione mare-monte della via Savonarola. Pertanto il traffico veicolare e ciclabile subirà alcune modifiche tra le ore 7,30 e le 11: il transito dei pedoni e dei cicli sul marciapiede lato monte dal Ponte dei Mille sarà indirizzato sul lato opposto della via Savonarola, nel percorso ciclo-pedonale esistente; la viabilità veicolare, invece, per il periodo strettamente necessario alle operazioni di scarico della passerella metallica, avverrà in senso alternato sui Bastioni e/o nelle vie interessate dalle operazioni di carico e scarico, con regolamentazione del traffico da parte di personale addetto alla regolamentazione del senso unico alternato. Durante le operazioni, la via non verrà comunque mai chiusa alla circolazione.

La realizzazione della passerella in acciaio di attraversamento della vasca d’acqua, in accordo con la Soprintendenza, è stata ridimensionata al fine di armonizzare l'impatto architettonico al contesto naturale e rendere ugualmente accessibile ai disabili il piano in ciottolato alla quota della base della porta Galliana.