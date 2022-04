Nuova Piazzetta su via dei Martiri, intervento nell'ambito di riqualificazione delle aree a ridosso del TRC

Sono iniziati in questi giorni i lavori nella piazzetta di Via dei Martiri, un intervento che rientra nel programma più generale di riqualificazione delle aree a ridosso del tracciato del Trasporto Rapido Costiero (TRC).? La piazzetta, seppur di modeste dimensioni, divieterà un luogo accogliente di aggregazione e ritrovo per i residenti di Via dei Martiri e per i fruitori, turisti compresi, delle tante attività commerciali presenti nell’area.

In particolare si tratta di un’area della superficie di circa 100 mq., con il lato lungo, perpendicolare alla strada, che coincide con il confine del tracciato del TRC. Il progetto prevede una pavimentazione realizzata in mattonelle di gres, con al centro dell’area una aiuola delimitata da blocchi di colore granito bianco che fungeranno anche da sedute, mentre all’interno verrà messo a dimora un “Cercis Siliqustrum” (Albero di Giuda), dalla classica fioritura di colore lilla-violaceo. Altre aiuole saranno realizzate lungo il tracciato del TRC e nella parte terminale della piazzetta.

Il progetto prevede anche l’installazione di arredo urbano come portabiciclette, altre sedute e illuminazione con punto luce d’arredo di colore corten. Sia la progettazione dell’intervento - che ha un costo complessivo di €. 55.000 - che la direzione dei lavori, sono stati affidati ad Anthea.