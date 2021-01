Nuova piscina a Viserba, Quartiere 5: "Scelta funzionale, vigileremo sull'area verde"

L'associazione Quartiere 5 Pro Loco di Rimini Nord interviene sul progetto della nuova piscina comunale al parco don Tonino Bello di Viserba Monte, in zona via Baroni. Il presidente Stefano Benaglia spiega che questo intervento risponde a diverse necessità, ma deve essere presentata ai cittadini in maniera chira. Dall’associazione, l’impegno nel verificare che sia garantito il rispetto del verde nell’area. "Partendo dalla necessità che Rimini ha bisogno di una nuova piscina ormai da anni, che la vecchia struttura sia ormai vetusta e al limite dell’usabilità, che il Quartiere 5 è il più popoloso di tutto il comune di Rimini, che il tracciato del TRC Nord prevede il passaggio a pochi metri dalla struttura, accogliamo favorevolmente la volontà di costruire l’impianto nell’area indicata dall’amministrazione", afferma il presidente Stefano Benaglia.

"Non entriamo nel dibattito se sia meglio da 50 o 25 metri, in quanto crediamo che queste operazioni debbano avere una propria sostenibilità economica che è stata senza dubbio valutata in fase di progetto. Condividiamo anche la scelta dell’area in quanto è bene ricordare che un’opera pubblica deve essere a servizio di cittadini e studenti, quindi per sua natura deve essere vicino a case e scuole, con una parcheggio capiente e una porzione importante di verde pubblico. Resta nostro dovere sorvegliare la progettazione e pretendere che sia rispettato il disegno proposto, soprattutto per quanto riguarda la parte di parco che deve essere garantito. Nella speranza che non sia solo uno spot elettorale ma un fatto concreto, invitiamo l’amministrazione a presentare il progetto in maniera chiara ai cittadini di Rimini Nord, ovviamente appena la situazione sanitaria lo permetterà".