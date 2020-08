Nuova piscina comunale, altro tentativo del Comune per la costruzione e gestione dell'impianto

Ci riprova il Comune di Rimini a realizzare una nuova piscina comunale, dopo un primo stop del progetto Aquarena. È infatti in pubblicazione l'avviso pubblico di una consultazione preliminare di mercato con gli operatori economici per l'affidamento della costruzione e gestione della nuova struttura. Lo scopo della consultazione, spiegano da Palazzo Garampi, è "raccogliere tutti gli elementi conoscitivi utili per valutare se l'attuale progetto, approvato nel suo livello esecutivo dalla giunta nel dicembre 2016, sia oggi idoneo".

Una consultazione ancor più necessaria alla luce delle misure di sicurezza anti-Covid. Le informazioni, i contributi e le esperienze acquisite attraverso la consultazione preliminare permetteranno quindi all'Amministrazione di "avviare in tempi rapidi la procedura piu' idonea di selezione dell'affidatario per la costruzione e gestione di un impianto natatorio, che rappresenta una delle priorita' dell'Ente per il potenziamento dell'impiantistica sportiva della città". Intanto e' in corso il contenzioso tra Comune e la societa' concessionaria del progetto di realizzazione e gestione del polo natatorio, a seguito della risoluzione della convenzione avvenuta a maggio 2018 come conseguenza del fallimento della società.

Il progetto attuale prevede la realizzazione di tre aree con funzioni distinte ma integrate tra loro: un'area piscine, composta da tre vasche; un'area per un centro fisioterapico; un'area per il ritrovo e ristoro. Sono previste inoltre aree comuni per l'ingresso e i servizi per l'utenza ed il personale. Gli operatori economici dovranno far pervenire i propri contributi entro il 4 settembre e per il 16 del mese e' fissato un incontro di consultazione.