Nuova pista di atletica a due passi dalla fermata del Metromare, il Comune incontra i club sportivi

Nella prossima variazione di bilancio sarà inserito anche l’incarico della progettazione per un nuovo Polo sportivo nell'area di Rivabella. È stato questo il focus dell’incontro che si è svolto mercoledì (28 giugno) in residenza comunale tra l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore alle opere pubbliche Mattia Morolli, l’assessore allo sport Moreno Maresi e la dirigente comunale Silvia Moni, e i referenti delle associazioni di atletica del territorio. Una riunione partecipata, in cui gli assessori hanno illustrato il percorso e sottolineato la necessità di aprire un ‘tavolo di concertazione’ per raccogliere suggerimenti e indicazioni sulle caratteristiche progettuali della struttura che dev’essere il frutto di un lavoro condiviso, a più mani, capace di guardare e fare sue le best practice. L'area in questione, peraltro, incrocia la progettazione del secondo tratto del trasporto pubblico Metromare, dalla stazione di Rimini al quartiere fieristico, in cui è prevista una fermata specifica proprio in via Labriola.

"Prossimamente presenteremo anche i nuovi progetti riguardanti la riqualificazione degli spazi già esistenti e la realizzazione di nuovi impianti sportivi che si aggiungeranno all'ampia e diffusa rete di infrastrutture per l'attività fisica - spiega l'assessore Morolli -. Un programma di interventi corposo, che tocca tutto il territorio, da Nord e Sud, al fine di garantire non soltanto centri sportivi di qualità, ma dei veri e propri luoghi di aggregazione e socialità per tutta la città, dai giovani ai meno giovani, dagli agonisti agli appassionati".