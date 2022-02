Una nuova playlist per la filodiffusione, Massimiliano Rocchetta cura la colonna sonora della città

Partirà martedì (1 marzo) la seconda parte del progetto culturale e musicale Riccione Wave. La playlist del mare, la lunga colonna sonora in filodiffusione che sta avvolgendo da febbraio i viali e le spiagge di Riccione. Dopo la selezione a cura di Onorino Tiburzi, il secondo volume della playlist, che sarà la colonna sonora della città fino al 31 marzo, è curato dal compositore, arrangiatore e pianista riccionese Massimiliano Rocchetta. L’unicità e il valore artistico della scelta dei brani di Rocchetta è frutto della personalissima riflessione del musicista sui percorsi artistici che, da bambino fino al professionista di oggi, lo hanno condotto all’ascolto e all’approccio ai generi più diversi. Per Riccione Rocchetta ha scelto brani che identificano non solo il suo percorso professionale ma anche e soprattutto che raccontano il percorso emozionale dell’uomo e dell’artista. La scaletta della playlist Riccione Wave. Vol. 2 ha un ordine organizzato in modo tale da poter dare all’ascoltatore la sensazione di passare da un genere all’altro in modo musicalmente fluido. I vari generi si alternano, ma gradualmente, passando dal jazz più ritmato a brani più pacati ed introspettivi. Come onde sonore, la musica classica, il pop e il jazz diventano un continuo alternarsi di relax e groove.

Le onde sonore di Riccione Wave. Le playlist del mare saranno trasmesse in filodiffusione a Riccione tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 e saranno pubblicate sul canale Spotify di Riccione Teatro, mentre l’emittente riccionese Radio Sabbia dedicherà quattro appuntamenti alla narrazione del progetto artistico e delle scelte dei due artisti coinvolti (le prime puntate sono andate in onda a febbraio e le prossime due sono previste per venerdì 18 e 25 marzo alle ore 18,05). Riccione Wave è un progetto curato e promosso da assessorato Turismo Sport Cultura Eventi del Comune di Riccione in collaborazione con Riccione Teatro e Radio Sabbia.



Massimiliano Rocchetta si diploma in pianoforte al Conservatorio di Pesaro e successivamente si specializza in jazz in arrangiamento e direzione d’orchestra sotto la guida del Maestro Bruno Tommaso. Negli anni si forma in ambito jazz come pianista, compositore, arrangiatore e co-produttore. Suona in festival musicali e incide per molteplici progetti discografici insieme ad artisti come Renzo Arbore, Mario Biondi, Flavio Boltro, Bob Brookmeyer, Fabrizio Bosso, Tullio De Piscopo, Anne Ducros, Andrea Dulbecco, Fabrizio Meloni, Marco Tamburini, Gegè Telesforo, Bruno Tommaso. Suona al Teatro Alla Scala di Milano, nell’ambito della stagione concerti 2012/2013 con il quartetto E Bairàv Ensemble. Nel 2004 fonda la Rjo-East Coast Big Band. Vince il Concorso Internazionale di Arrangiamento e Composizione per orchestra jazz Barga Jazz nel 2006 e 2011. Collabora con varie formazioni orchestrali e ensemble tra cui Rjo-East Coast Big Band, Colours Jazz Orchestra di Massimo Morganti, Italian Jazz Orchestra di Fabio Petretti, l’Orchestra Sinfonica di Pesaro, ensemble di fiati, archi e formazioni cameristiche come I Solisti Del Teatro Alla Scala, l’Orchestra da Camera di Rimini. Attivo da anni in ambito didattico nei Conservatori di Musica de L’Aquila, Cesena, Perugia, Pesaro, Potenza, Rovigo e Udine, attualmente è docente di cattedra per la disciplina di pianoforte jazz al Conservatorio G. Rossini di Pesaro.