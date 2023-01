Sta nascendo la nuova scuola, dopo la posa del tetto si parte con la realizzazione del cappotto termico

I lavori alla scuola dell’infanzia di Canonica sono ripresi dopo la pausa per le festività natalizie: anche grazie alle condizioni meteo favorevoli gli operai della cooperativa Formula Servizi sono tornati in cantiere per proseguire la realizzazione dell’opera. In questi giorni è in fase di completamento la posa della copertura sul tetto dell’edificio, mentre dalla prossima settimana prenderà il via la realizzazione del cappotto termico, parte delle dotazioni previste dal progetto per assicurare l’efficienza energetica della struttura.

Nel frattempo, a dicembre scorso la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la fornitura e posa in opera degli arredi presso la futura scuola, per i quali a settembre il Consiglio comunale aveva stanziato 145mila euro.