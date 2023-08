Nuova sedia Job per la spiaggia libera, un servizio a favore delle persone con difficoltà motorie

Si è svolta a Cattolica la cerimonia di consegna della sedia Job presso l’Ultima spiaggia 117 da parte dell’associazione Rimbalzi Fuori Campo. Si tratta della realizzazione del progetto “Un Mare per Tutti” proposto dalla classe IVB della scuola Repubblica risultato vincitore del Premio Etico 2023 sostenuto da Riviera Banca all’interno dell’undicesima edizione della “Giornata della Diversabilità”. Alla cerimonia hanno preso parte la aindaca Franca Foronchi, l'assessore alla Pubblica istruzione e alla Cultura Federico Vaccarini, l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni, Angelo Furiassi Presidente dell'Associazione Rimbalzi fuori Campo, Diego Olivieri in rappresentanza del Presidente di Riviera Banca Fausto Caldari e, soprattutto, le bambine, i bambini e le insegnanti della IVB di Repubblica.

La sedia Job ha la funzione di far accedere all’acqua tutte quelle persone con difficoltà motorie che altrimenti ne sarebbero precluse, questa rientra in una serie di interventi fatti sulla spiaggia libera dietro le Navi. I gestori della spiaggia 117 hanno messo a disposizione gratuitamente il bagno per persone con disabilità del loro stabilimento per i fruitori della spiaggia libera, inoltre si sono presi in carico la manutenzione della passerella che permette l’accesso al mare per tutte le utenze. Questa nuova sedia sarà a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta e, visto che necessita di essere custodita soprattutto durante la notte e dato che l’utilizzo della stessa è subordinato alla presenza di un accompagnatore, sarà possibile rivolgersi presso l’ufficio della spiaggia per richiederla.

“L’Associazione Rimbalzi Fuori Campo – sottolinea la sindaca Foronchi - è sempre molto vicina a tematiche sociali e culturali e come ogni anno ci permette di arricchire la città con interventi mirati, ricordo lo scorso anno le casette dei libri posizionate in vari punti della città. La collaborazione tra le associazioni e le istituzioni, in questo caso le scuole, è di fondamentale importanza per lo sviluppo di una città e dei suoi abitanti, su queste tematiche dobbiamo imparare ad essere uniti ed a ricercare soluzioni come hanno fatto i bambini della classe IVB di Repubblica. Ci tengo particolarmente a ringraziare, oltre a Rimbalzi fuori Campo nella figura del Presidente Angelo Furiassi e al Presidente di Riviera Banca Fausto Caldari, Marco e Andrea Lani dell’Ultima Spiaggia per la collaborazione e il supporto nella gestione di un tratto di arenile molto utilizzato e che da quest’anno ha visto incrementare notevolmente la possibilità di accesso a tutte le persone”.

"Ci tengo a sottolineare – commenta l’assessore Vaccarini - l'importanza della partecipazione delle bambine e dei bambini alle scelte culturali e sociali della propria città. Questo è il primo passo per avere cittadini responsabili e che tengono alla propria comunità. Ai ragazzi e alle ragazze, alle insegnanti, ai promotori e sostenitori di questa iniziativa rinnovo la gratitudine di tutta la comunità, perché hanno realizzato un progetto realmente inclusivo".