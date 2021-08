L'assessore Raffaelli: "Più spazio per i banchi e per godersi il percorso"

Nuova sistemazione per il mercato del Parco Cicchetti come da nuovo bando emesso dal Comune di Riccione. L'adeguamento del mercato, a cura dell'ufficio Suap e dell'Ufficio Traffico del Comune, prevede la sistemazione di 24 banchi di generi alimentari a km0, quindi tutte aziende provenienti dal territorio, molte con certificazione bio lungo tutto il parco. Inoltre è stato predisposto un parcheggio per i furgoncini delle varie aziende fuori dal parco in maniera da rendere lo spazio più agevole e arioso anche per il passaggio degli acquirenti. Particolare riguardo è stato riservato all'integrazione tra i banchi di vendita, il parco Avventura e il ristorante bar presenti nell'aria. "Questa mattina al via, la prima giornata di vendita con la nuova sistemazione e il colpo d'occhio era quello di una notevole integrazione tra le attività - ha detto l'assessore alle Attività Economiche, Elena Raffaelli -. C'era chi faceva la spesa alimentare, chi beveva il caffè al bar e tanti bambini pronti a cimentarsi con le arrampicate che propone il parco Avventura. Insomma un'atmosfera piacevole e rilassata". Il mercato alimentare del parco Cicchetti si tiene tutti i martedì mattina.