Nuova viabilità in Valmarecchia: il progetto divide, botta e risposta tra Santi e il Comitato "Futura"

Il percorso per il progetto della nuova viabilità della Valmarecchia si blocca. E' infatti saltato l’incontro per sancire: delle undici delibere comunali previste ne sono state approvate solo quattro, tra cui quella del capoluogo. E il presidente della provincia Riziero Santi richiama tutti a prendersi le proprie responsabilità e va dritto al sodo con un post su facebook: "Ho disdetto l’incontro per la firma dell’accordo con tutti i Sindaci perché non ho sul tavolo tutte le delibere delle giunte comunali. Nessuno se non vuole è obbligato a firmare l’accordo per la nuova mobilità della Valmarecchia, specie se si ritiene che non sia un accordo utile e conveniente per il territorio".

Prosegue Santi: "La provincia che coordina gioca il ruolo di facilitatore, non di ostacolo. Ognuno si assumerà le sue responsabilità se dovesse fallire il tentativo di dare una soluzione ai problemi di viabilità della Valmarecchia. A partire da chi insiste per realizzare una nuova superstrada parallela all’attuale Marecchiese, cosa che non esiste per il fatto non è ragionevole. Lo hanno capito coloro che cercano l’accordo per un percorso condiviso fra tutte le istituzioni locali, perché lo dice il buon senso e lo dicono le norme ed i dati. Quindi, o si parte tutti insieme per un progetto di mobilità integrato, innovativo ed ecocompatibile o non si parte. I sostenitori della “superstrada e basta” potranno così continuare sereni la loro battaglia".

All'intervento di Santi risponde a stretto giro il Comitato Valmarecchia Futura che alla frase del presidente della Provincia in cui afferma "Io mi sono solo prestato per coordinare, però la nuova strada come da progetto del 2019 non si farà", il comitato replica: "E’ un curioso modo di coordinare quello che propone il Presidente della Provincia Riziero Santi rispondendo all’indomani del secondo rinvio della firma sul cosiddetto ‘protocollo del nulla’ che riguarda la viabilità in Valmarecchia. Le motivazioni riguarderebbero difficoltà organizzative dei Comuni. La firma doveva essere lunedì 15, poi posticipata a venerdì 19 senza sapere se, e quando, i comuni che non hanno firmato la delibera lo avrebbero fatto. Si può fare meglio. A parte le schermaglie, purtroppo la questione è ben più concreta. Proveremo a capire dai sindaci della Valmarecchia quali sono le loro intenzioni; vogliamo incontrarli o sentirli entro breve, perché ci pare che di settimana in settimana qualcosa cambi nelle loro posizioni".

Il Comitato Valmarecchia Futura parte dal progetto di una strada nuova, chiede si discuta nel merito, intorno ad un tavolo, "con tecnici e dati, per capire se è realizzabile per tutto il percorso e quali sono le soluzioni alternative, stabilendo priorità ed obiettivi. Noi proponiamo dialogo e confronto, senza pregiudizi sulle soluzioni. In particolare davanti ad un elaborato curato da un professionista. Poi ci rapporteremo sistematicamente con tutti i cittadini della Provincia, che hanno mille ragioni per veder risolto un problema ultraventennale. Da Casteldelci a Rimini, decine di migliaia di cittadini e centinaia di imprese ogni giorno hanno necessità di percorrere tratti di quei 55 km in sicurezza e in poco tempo. Non solo: quando si parla di accoglienza ai turisti in una Provincia campione di qualità ambientale e culturale, vorremmo capire chi fra i sindaci attuali, uscenti o candidati, comprende nei ragionamenti una Valmarecchia già pronta a questa offerta. Oppure se si pensa solo a muovere turisti ‘entro le mura’."

E, infine: "La Marecchiese è un problema da risolvere nell’interesse di tutta la Provincia. L’ultima, Santi, ce la consenta: parla di 8 km di tunnel per realizzare la nuova strada ma nel documento, che ci auriamo legga presto, si ipotizza siano 410 metri".