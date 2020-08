Nuova vita al verde urbano: al via la rigenerazione dell’aiuola di piazza Ermete Re

In occasione del terzo appuntamento dei "Versi erranti", letture poetiche itineranti che si tengono giovedì 6 agosto alle ore 20:00, preceduto dalle 19:00 dai Disegni erranti a cura di Georgia Galanti, l'associazione di promozione sociale "Cattolicaperlascuola" promuove la rigenerazione dell’aiuola di Piazza Ermete Re, che si trova lungo il percorso che conduce all’Arena della Regina.

Per l’associazione si tratta di un’occasione per intraprendere un’iniziativa virtuosa di azione di cura e valorizzazione di un’area verde pubblica trascurata e in qualche modo negata all’uso da parte delle persone. Posizionare fioriere e panchine sono piccole opere che hanno consentito all’area di essere luogo accogliente, di sosta, di socializzazione, di incontri.

Cattolicaperlascuola auspica che alla ripresa dell’anno scolastico si possa riprendere con la scuola primaria di Repubblica il progetto per la cura del verde dell’aiuola, con tutti i benefici che attività simili comportano.