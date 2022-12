Dopo anni di degrado nuova vita all'ex area Corial, aperto il super store per bricolage ed edilizia

Il nuovo super store dedicato a edilizia e bricolage è ufficialmente aperto al pubblico. Nella giornata di mercoledì (14 dicembre) è stata inaugurata l’apertura del nuovo Tecnomat di Rimini. Sorge su un’area di 9.000 metri quadrati e propone un assortimento di oltre 25.000 prodotti delle migliori marche professionali. Nella giornata del 12 dicembre si è svolto invece il consueto evento riservato ai professionisti con partita iva per fare acquisti e scoprire in anteprima l’assortimento di prodotti e materiali tecnici presenti nello store. Si tratta della sesta apertura in Emilia-Romagna, andando ad aggiungersi agli store di Ferrara, Parma, Bologna, Modena e Ravenna, e della terza inaugurazione prevista nel corso del 2022, dopo Ravenna (29 giugno) e Assemini (16 marzo).

Dopo anni di degrado è tornata così a nuova vita l'area dell'ex Corial dove sorge il nuovo punto vendita Tecnomat, nuova denominazione delle insegne Bricoman. L’operazione ha previsto l'assunzione di circa 150 dipendenti. La nuova attività, a ridosso del centro commerciale "Le Befane", è formata da due corpi di fabbrica adiacenti (il capannone principale esistente ed una nuova tettoia affiancata al precedente) e dalle relative aree esterne scoperte adibite a viabilità, parcheggi pertinenziali e pubblici, verde pubblico. Il fabbricato principale ospita l’area vendita, gli uffici e i depositi interni. All’interno è partita l’attività commerciale per l’esposizione e la vendita di prodotti per il bricolage, la decorazione, l’edilizia ed il giardinaggio.