Nuova zona residenziale in via Coletti, ok del consiglio comunale. Prevista anche un'area verde

Il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Rimini è stato uno degli argomenti al centro della seduta del consiglio comunale di ieri sera. Con 16 voti favorevoli e 7 contrari il Consiglio ha approvato il documento unitario 2023, composto dalla relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione periodica 2022 e dalla ricognizione e piano di razionalizzazione 2023 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal comune di Rimini. Approvato (17 favorevoli e 8 contrari) anche il bilancio di previsione 2024-2026 di Rimini Holding.

Dal consiglio comunale via libera con 18 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astenuti al piano particolareggiato di iniziativa privata denominato “Via Coletti”. Il piano era già previsto dal Prg del 1999 e segue un accordo di pianificazione sottoscritto la prima volta dall’Amministrazione comunale 13 anni fa, nell’ottobre 2010. Secondo le previsioni del Prg il piano prevedeva una superficie utile a favore dei privati di 12.500 metri quadrati, con altezza massima degli edifici pari a 19,50 metri e la realizzazione di una strada carrabile che avrebbe tagliato in due l’area verde fino a collegarsi con la via Sacramora.

L’amministrazione comunale, alla luce di un percorso volto a perseguire la riduzione del consumo del territorio dando comunque seguito ai diritti tutelati per legge dei privati proprietari, ha proposto ai privati attuatori di rivedere il piano particolareggiato. Il soggetto attuatore ha quindi presentato un nuovo piano, con una notevole riduzione in termini di cubature, arrivando l’11 marzo 2016 alla sottoscrizione di un nuovo accordo di pianificazione che comprende una superficie utile di 7mila mq (contro i 12.500 previsti dal Prg), con altezza massima di 15 metri (erano 19.50), eliminando dalla previsione la strada carrabile e prevedendo aree destinate al verde pubblico. Nel 2021 è stato riaperto il tavolo tecnico per la definizione delle aree a superstandard che saranno utilizzate per realizzare 370 nuovi parcheggi a servizio dei residenti e in generale della collettività. In sintesi, il piano particolareggiato oggi prevede una superficie utile di 7 mila metri quadrati, ridotta di oltre 5.500 mq rispetto a quella prevista dal Prg, un’area verde di quasi 9.700 metri quadrati (prima assente) e un’ampia dotazione di parcheggi di almeno 370 posti auto, rispondendo ad una necessità dalla zona. Si tratta quindi di un progetto evidentemente migliorativo rispetto a quello approvato nel 2010, sia per la netta riduzione delle cubature, sia per l’implementazione del verde e di servizi in un’area privata sulla quale esiste un diritto acquisito da parte del proprietario.

L'amministrazione sta anche lavorando contestualmente all’elaborazione uno studio che prevede importanti interventi di fluidificazione di via Coletti, nell’ambito del quale saranno valutate modifiche alla viabilità di progetto del piano, tenendo in considerazione anche le puntuali e approfondite osservazioni ricevute da cittadini e operatori di Rivabella.

Approvata (17 favorevoli, 2 contrari, 6 astenuti) infine la delibera relativa alla “verifica delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie nell'anno 2024”.