Nuova ZTL del Parco del Mare Nord: continuano i presidi della Municipale per monitorare il traffico

Con oggi si chiude la prima settimana di attivazione della nuova Zona a Traffico Limitato del Parco del Mare nord, la nuova regolamentazione della circolazione che interessa i sei chilometri di lungomare tra Rivabella e Torre Pedrera. Da sabato scorso sono entrate in funzione in via sperimentale le telecamere di controllo chiamate a monitorare i flussi degli ingressi nelle aree sottoposte alla nuova disciplina, non utilizzate in questa prima fase a fini sanzionatori. Questa prima settimana di attivazione sperimentale della Ztl ha già permesso di fornire le prime indicazioni. Innanzitutto funziona il dispositivo di informazione e supporto messo a punto dalla Polizia Locale che vede la presenza degli agenti in corrispondenza dei varchi, a rotazione, per operare i controlli e soprattutto per dare le necessarie istruzioni agli automobilisti sulle corrette modalità di fruizione della Ztl. E, grazie a questa attività informativa, sono tanti in questi giorni i cittadini e i titolari delle attività potenziali beneficiari di permessi che si stanno rivolgendo agli uffici per regolarizzare e completare la loro posizione, secondo le modalità già illustrate nei mesi scorsi anche durante gli incontri pubblici organizzati sul territorio.

Sulla base delle prime indicazioni ottenute in questi giorni e con l’obiettivo di far sì che questa fase sperimentale possa fornire tutti e nessuno escluso gli elementi di analisi più completi per tarare il modello organizzativo che sarà assunto in via definitiva, l’Amministrazione ha scelto di anticipare per la zona di Viserbella e Torre Pedrera l’attivazione della ztl nell’assetto già previsto per il 2024, quando la regolamentazione sarà a regime. Nei prossimi giorni – dopo l’apposita delibera di Giunta comunale - e fino al 31 maggio, la ztl in queste zone sarà attiva il sabato, la domenica e i festivi, mentre dal 1° giugno alla seconda domenica di settembre, la ztl sarà attiva tutti i giorni.

Un modo per testare nelle diverse zone il funzionamento del provvedimento e che permetterà allo stesso tempo di non interferire e di rendere più celeri i lavori di asfaltatura programmati da Hera tra Viserbella e Torre Pedrera coinvolte dallo sdoppiamento della rete fognaria nell’ambito del Psbo, minimizzando i disagi per residenti e operatori di quella zona. A Rivabella e Viserba la sperimentazione proseguirà come avviata, 7 giorni su 7 ricordando che nel tratto a mare sotto Viale Zambianchi rispettivamente di Viale Borghesi, Viale del Tritone e Viale Serafini, nel tratto di Viale Porto Palos compreso tra Viale Borghesi e Via Grazia Verenin e nel tratto tra Via Sante Polazzi (inclusa) e Via Palotta è valida solo nella fascia oraria 20 - 24.

L’accesso alla ztl nelle quattro aree (Rivabella, Viserba, Viserbella e Torre Pedrera) è riservato a residenti e domiciliati, ai non residenti che hanno posti auto, ai clienti degli alberghi per il solo carico e scarico del bagaglio o per accedere a parcheggi delle strutture ricettive e delle attività economiche presenti in zona e, in determinate fasce orarie, a tutte le categorie di commercianti e artigiani che nella ZTL hanno una loro zona di pertinenza. Sarà possibile per i clienti degli alberghi dotati di autorizzazione rilasciata dalla struttura ricettiva transitare su tutti i varchi di accesso alla ZTL. Per informazioni e per richiedere le autorizzazioni è possibile telefonate al numero tel. 0541 704579, martedì dalle 14:00 alle 17:00, venerdì dalle 09:00 alle 12:00 o inviare una mail all’indirizzo ztl.parconord@comune.rimini.it .