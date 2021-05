Nuove alberature al quartiere Centro Studi, tutte attivate le colonnine per i veicoli elettrici

E' in dirittura di arrivo la riqualificazione del quartiere Centro Studi, riconsegnato alla comunità con una serie di interventi strutturali e ambientali. In particolare in viale Ferrara e le traverse collegate i nuovi alberi piantumati godono tutti di ottima salute e la chioma procede spedita con la nuova fogliazione. I lavori per il quartiere Centro Studi hanno riguardato interventi manutentivi di riqualificazione e messa in sicurezza di strade e spazi pubblici. In particolare sono stati piantumati 111 peri da fiore, 62 bagolari, 12 aceri tridenti, 6 lagerstroemia e 5 tigli. Nei prossimi giorni verranno invece piantumati altri 98 peri da fiore, per un totale di 294 alberature.

Inoltre da questa settimana sono entrate in funzione tutte le postazioni per la ricarica di veicoli elettrici in diversi siti della città: a partire dall'uscita dell'A14 P.le Neruda, P.le Azzarita, P.le Marinai d’Italia, P.le Della Ginestra, P.le Dei Faraglioni, P.le Di Saraceni, P.le Vittorio Veneto, P.le Caduti di Cefalonia e P.le “Il colpo d'occhio sui viali alberati del quartiere è davvero bello e di impatto - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Le nuove alberature danno un tocco elegante e fresco. Un buon lavoro del settore Ambiente del Comune e della Geat che hanno saputo riqualificare il quartiere dal punto di vista ambientale ed ecologico”.