"Un'ottima notizia per il territorio, alle prese con una carenza di personale che crea difficoltà e criticità organizzative - commenta il senatore pentastellato Marco Croatti - Serve massima attenzione e supporto verso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che grazie ad un grande impegno quotidiano lavora con responsabilità a sostegno di tutti i cittadini del nostro territorio”.

In arrivo 12 vigili del fuoco che andranno a rinforzare l’organico in Romagna. Sono state rese note le sedi di assegnazione dei 255 allievi Vigili del fuoco del 91esimo corso, che il 2 marzo presteranno giuramento e assumeranno servizio il 7 marzo. Nel dettaglio saranno assegnati 3 vigili del fuoco a Rimini, 5 a Forlì-Cesena e 4 a Ravenna.

"Un'ottima notizia per il territorio, alle prese con una carenza di personale che crea difficoltà e criticità organizzative", commenta il senatore pentastellato Marco Croatti

Nuove assunzioni per i Vigili del Fuoco: 3 pompieri in arrivo per il riminese