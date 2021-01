Nuove fognature a Passano: un intervento di oltre 23mila euro

A Passano, frazione di Coriano, sono stati completati i lavori per la realizzazione della fognatura in un tratto di via Ca’ Fabbro a partire dall’incrocio con la via Flaminia Conca, per un importo stanziato totale di euro 23.474,95.

Il tratto interessato dall’intervento serve un gruppo di case con una dozzina di unità abitative, la nuova fognatura permetterà alle abitazioni di collegarsi alla rete fognaria di via Flaminia Conca e di conseguenza scollegarsi dalle proprie subirrigazioni con un notevole vantaggio ambientale per quella zona di Passano. Una seconda progettazione è in corso per un prolungamento di fognatura a sant’Andrea in Besanigo in via della Repubblica, questo intervento necessita di lavoro ulteriore poiché, essendo in contropendenza, dovrà essere installata una pompa di rilancio.