Nuove Idee Nuove Imprese, vince la start-up che ha inventato un sistema di aiuto alla guida

Viaggiare in sicurezza, con maggiori informazioni utili alla guida e proiettate sulla strada. Grazie all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata. È Morelli Tech, con questa innovativa proposta, la startup composta da ragazzi bolognesi che ha vinto la 20a edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, premiata dalla giuria della business plan competition con il premio di 10.000 euro e i vari benefit previsti. Secondo posto per BathBact, altro gruppo di giovanissimi ragazzi bolognesi, al terzo posto il team cesenate di Non Studio. “Continua ad alzarsi il livello delle idee d’impresa – ha detto Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – e spaziano in settori nuovi. Individuare i migliori è sempre più complicato, ma a tutti i partecipanti auguro un futuro di successo”. Nella sua storia ventennale, la manifestazione ha accolto 4.107 partecipanti e 1.468 idee d’impresa, generato 105 aziende e assegnati 613mila euro di premi.

La premiazione dell’edizione 2021 è avvenuta al Teatro degli Atti di Rimini nel corso di un evento organizzato in collaborazione con Fattor Comune, preceduta da un talk show condotto da Diego De Simone, con la partecipazione di Giampaolo Cimatti (Head of Engineering & Innovation di Tozzi Green) e Francesco Amati (General Manager del Gruppo Asa). In finale erano giunti 14 progetti, sintesi dei 99 partecipanti, che davanti al pubblico hanno descritto la loro idea d’impresa per concorrere al montepremi di 20.000 euro e ai vari benefits.

1° CLASSIFICATO: MORELLI TECH

È una startup deep tech che vuole supportare chi guida l’auto, fornendo informazioni di guida in maniera diretta, proiettandole sulla strada grazie alla realtà aumentata e all’intelligenza artificiale. Il team è composto attualmente da 9 persone, in gran parte studenti universitari tra i 21 e i 26 anni. Alessio Morelli (Fondatore), Giacomo Caroli (co-fondatore), Luca Battilana (CLC), Deepak Giduthuri (Project Engineer), Luigi Lavriani (Optical Physicist) e altri. Morelli Tech fornisce soluzioni basate su tecnologie di proiezione in realtà aumentata per il settore automobilistico, supportando il conducente nella prevenzione di incidenti stradali e distrazioni, migliorando l'esperienza di guida e sviluppando i sistemi di intrattenimento di prossima generazione nei futuri veicoli a guida autonoma. Il sistema AR-HUD consentirà al guidatore di concentrarsi esclusivamente sulla guida, fornendo le informazioni necessarie su tutto il parabrezza, adattandosi dinamicamente alla strada e all'ambiente circostante. La tecnologia consentirà di espandere l'uso degli HUD al passeggero per una migliore esperienza di intrattenimento e anche agli occupanti dei futuri veicoli a guida autonoma, fornendo informazioni e suggerimenti sui luoghi di interesse circostanti.

2° CLASSIFICATO: BATHBACT

BathBact offre al mercato una nuova generazione di bagni mobili, a impatto zero e basati su un processo batterico naturale. Il team BathBact è formato da diversi studenti universitari, tutti tra i 20 e i 25 anni. La tecnologia permetterà di sostituire le sostanze caustiche e i profumanti usati nei bagni con un cocktail di microbi totalmente sicuro, che faccia il lavoro fin ad oggi compiuto dai prodotti chimici.

3° CLASSIFICATO: NON STUDIO

Facendo esperienza del poco coinvolgimento degli studenti in ambito scolastico, Non Studio ha intuito che lo strumento videoludico può essere una soluzione per rimettere gli alunni al centro dell’esperienza di apprendimento. NonStudio ha quindi l’obiettivo di insegnare in modo divertente e coinvolgente, grazie allo sviluppo di videogiochi educativi e innovativi, rendendo l’utente il vero protagonista di ogni esperienza. Il team è formato da ragazze e ragazzi fra i 20 e i 22 anni.

PREMI SPECIALI

San Marino Innovation: permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione (valutazione e la certificazione gratuita) dal controvalore di 3.000 euro a BATHBACT (Bologna)

Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino: 1000 euro di contributo a TITAN FUNGHI (San Marino)

Studio Skema: percorso gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze ai primi tre classificati

Premio “CesenaLab”: percorso di incubazione d’impresa di sei mesi a MORELLI TECH (Bologna)

Premio “Romagna Tech”: ossia di incubazione d’impresa di sei mesi a EASYPACH-MACHINES (Rimini)

Soroptimist International Club di Rimini: un anno di consulenza fiscale, legale e notarile ad imprese a prevalente presenza femminile a DEVELOP-PLAYERS (Cesena)

Prospectra: percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo imprenditoriale ai progetti chi si insedieranno nella Repubblica di San Marino.

“Nuove Idee Nuove Imprese - ha dichiarato Stefano Fabbri di Studio Skema - è una magnifica iniziativa, ci rivediamo nello spirito innovativo quanto a organizzazione e struttura che lo studio ebbe nel 1993 alla sua nascita. Stare a contatto coi giovani regala energia, qui si respira entusiasmo e voglia di intraprendere”. “Colpisce la preparazione di questi ragazzi - ha aggiunto Andrea Montanari di Riviera Banca Rimini - che hanno presentato business plan sostenibili con accenti sull’impatto sociale ed ambientale. Staremo loro vicini perché questa energia va alimentata”. “Partecipare alla finale di Nuove Idee Nuove Imprese - prosegue Alberto Guerzoni di Deloitte&Touche - è da cinque anni, per me, una giornata fantastica. Siamo fra le prime cinque società di servizi professionali al mondo ma stare così vicini ai territori e a contatto coi ragazzi è una boccata d’ossigeno rigeneratrice”. “Assistiamo le imprese che operano nella Repubblica di San Marino come cooperativa di professionisti ci rivediamo in questo entusiasmo . conclude Jessica Tassinari di Prospectra. - L’accento sulla innovazione che si respira qui è davvero robusto, sostenere le startup è un dovere”.