Nuove indicazioni dal Governo: si può fare la spesa nei Comuni vicini, ecco in quali casi

Cambiano le indicazioni del Governo per fare la spesa all'interno della 'zona arancione', dove si trova anche l'Emilia-Romagna. Nel pomeriggio di sabato, infatti, il Governo ha apportato una modifica alle risposte alle domande frequenti (faq) in merito alla possibilità di spostamenti fuori dal proprio Comune per fare la spesa, aggiungendo anche tra le motivazioni di necessità "la maggior convenienza economica".

Se, infatti, era già specificata la possibilità di spostarsi verso altri Comuni per fare la spesa se nel proprio Comune non esiste un negozio di alimentari o un supermercato, o nel caso in cui sia necessario acquistare generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, ora il Governo spiega che "laddove il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati". Resta valido quanto stabilito invece dall'ordinanza regionale, ovvero l’ingresso di un solo componente per nucleo familiare negli esercizi di vendita di generi alimentari.