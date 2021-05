Nuove modifiche alla viabilità di Santa Giustina per lavori alla rete idrica

Continuano i i lavori, iniziati il 13 aprile scorso, di rifacimento di un tratto di rete idrica sulla via Emilia, a Santa Giustina. Grazie a questo importante intervento, che comporta un investimento di oltre 200.000 € e che consiste nella sostituzione di un vecchio tratto di rete in polietilene della lunghezza di circa 800 metri e relativi allacci d’utenza, verrà aumentata la resilienza del sistema idrico della zona e limitrofe, andando a limitare in modo significativo le interruzioni che si erano rese necessarie in questi anni per consentire le riparazioni dovute all’obsolescenza della tubazione. L’ultimazione dei lavori, salvo imprevisti, è prevista entro giugno e, per consentire le corrette operazioni di scavo e posa delle tubazioni e cercare di contenere i tempi di esecuzione dei lavori, sono necessarie nuove modifiche alla viabilità.

Da lunedì 24 maggio, per contenere i disagi alla circolazione dettati dalla prossimità del cantiere all’incrocio regolato da semaforo, la viabilità nell’ abitato di Santa Giustina verrà modificata come segue: sarà interdetta l’immissione su via Emilia di ogni veicolo proveniente dalle vie Bagnacavallo, Emilia Vecchia, Carpinello e dal controviale di via Emilia (Piazzetta di Santa Giustina); pertanto, si dovrà optare per la viabilità secondaria (vie Fiumicino, Premilcuore, Roncadello, Linaro, Spinello, Montiano). Inoltre sarà consentito l’accesso dalla via Emilia alle sole vie Carpinello e Montiano. Infine, gli incroci fra la via Emilia e le vie Emilia Vecchia, Bagnacavallo e controviale di via Emilia (Piazzetta di Santa Giustina) saranno chiusi totalmente; pertanto, il traffico sarà deviato sulle vie Quinto Miglio/Variano, Fusignano e Montiano. Le limitazioni sopraelencate saranno in vigore dal lunedì al venerdì fino alla conclusione dei lavori, mentre nel fine settimana verrà ripristinata la viabilità ordinaria.