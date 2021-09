Nuove nomine e avvicendamenti nella Diocesi di Rimini

Il Vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, ha proceduto a nuove nomine e avvicendamenti in alcuni incarichi pastorali.

Parrocchia “Cuore immacolato di Maria” di Bellariva

Come noto, la comunità francescana, dopo anni di servizio pastorale, sta per lasciare la parrocchia di Bellariva. Il Vescovo, per garantire una guida e un accompagnamento pastorale alla Comunità parrocchiale, nomina don Maurizio Fabbri, quale Amministratore Parrocchiale e don Matthieu Faye, prete senegalese attualmente in sede a Bellaria, quale vicario parrocchiale. Accanto a loro, farà servizio anche il diacono Marcello Ugolini. Questa scelta consente di creare una piccola “equipe pastorale”, aperta anche ad altre figure, che si prenda cura della vita pastorale della parrocchia. Inoltre, si intende rafforzare la comunione coi sacerdoti della Zona Pastorale (Bellariva - Rivazzurra - Miramare) e la collaborazione tra le loro comunità. Don Matthieu Faye è stato altresì nominato direttore del servizio Migrantes Rimini. Succede a Cesare Giorgetti. Don Maurizio Fabbri, continuerà a svolgere il servizio di Vicario Generale e di Delegato diocesano per il Diaconato, cercando di conciliare tempi e esigenze. Domenica 3 Ottobre nella S. Messa delle ore 18.00 la Comunità francescana darà il suo saluto alla Comunità di Bellariva, mentre Domenica 10 Ottobre alle ore 16,00 ci sarà l’ “ingresso” della nuova equipe pastorale.

Parrocchia “San Pio V”, Cattolica

A seguito della morte di don Biagio della Pasqua, viene nominato parroco don Andrea Scognamiglio, già Amministratore parrocchiale, in collaborazione pastorale con don Matteo Donati e don Gianluca Agostini.

Misano Adriatico

A seguito della partenza di don Angelo Rubaconti, attualmente in un periodo di riposo e riflessione, il Vescovo ha nominato il diacono Davide Carroli e la moglie Cinzia Bertuccioli, quali referenti pastorali della Parrocchia di Misano Monte e collaboratori di don Giuseppe Vaccarini e don Roberto Zangheri nell’animazione dell’Unità pastorale (Misano Mare, Misano Monte, Scacciano e Villaggio Argentina).

Azione Cattolica

A seguito dei nuovi impegni pastorali del Vicario Generale, il vescovo ha nominato don Gabriele Gozzi, assistente diocesano dell’Azione Cattolica, accanto al servizio di vice assistente del Settore adulti.

Altri avvicendamenti

Don Pierpaolo Conti è stato nominato Assistente ecclesiastico della Caritas Diocesana, servizio che già stava svolgendo dallo scorso anno. Don Davide Arcangeli, si inserisce nella parrocchia di Santarcangelo per collaborare coi sacerdoti e diaconi della Zona Pastorale di Sant’Arcangelo di Romagna e San Vito. Viene nominato “parroco in solido” con don Giuseppe Bilancioni. Inoltre, continua l’insegnamento teologico presso l’ISSR e collaborerà con la Pastorale giovanile/vocazionale nell’accompagnamento vocazionale dei giovani.

“Alla riconoscenza per il servizio svolto dai sacerdoti avvicendati, si aggiunge la gratitudine per la disponibilità offerta da quelli entranti e destinati ad altri servizi pastorali, che affidiamo alla materna protezione di Maria, madre dei sacerdoti” dice il Vicario generale della Diocesi di Rimini, don Maurizio Fabbri.