Nuove rotonde e via i semafori, c'è il progetto definitivo da 21 milioni per la Superstrada di San Marino

Nuove rotatorie, rimozione di semafori, realizzazione di nuove corsie. C’è il progetto definitivo redatto da Anas per la riqualificazione e la messa in sicurezza della Strada Statale 72 di Rimini-San Marino. L’annuncio arriva dal segretario di Stato per il Territorio della Repubblica di San Marino Stefano Canti a seguito del parere favorevole al progetto da parte del Congresso di Stato. Si tratta di un’operazione imponente, dato che sono attesi investimenti per circa 21 milioni di euro. Per la realizzazione, è l’informativa che giunge sempre da San Marino, si prevedono cantieri per 24 mesi (2 anni). Secondo le previsioni iniziali, confermate anche da palazzo Garampi, l'obiettivo sarebbe quello di aprire il primo cantiere nel corso del 2025, o comunque subito dopo la conclusione del maxi cantiere in corso lungo la Statale 16 Adriatica. Questo per evitare di congestionare il traffico su due arterie di fondamentale importanza.

La notizia è significativa per tutta la viabilità. Dato che si tratta dell’arteria fondamentale che unisce la Repubblica di San Marino con la città di Rimini. Una strada utilizzata quotidianamente da frontalieri ma anche dai tanti turisti che si muovono per andare alla scoperta dell’entroterra sammarinese. La segreteria di Stato si addentra anche in quelli che sono gli interventi in programma: in totale si tratta di 12 lavori che si svilupperanno lungo l’infrastruttura.

Cosa è previsto

Nel progetto definitivo si prevede la realizzazione di un nuovo innesto su via della Gazzella e conseguente rimozione dei semafori e la realizzazione di nuove corsie di uscita e immissione dalla SS 72; la realizzazione di una rotatoria su Via del Gatto; la rettifica e l’allargamento di Via del Gatto (nuova rotatoria al posto dell’impianto semaforico “Pittarosso”); la realizzazione di una rotatoria su via della Grotta Rossa con rimozione dei semafori; l’allargamento di via Barattona ed il rifacimento del Ponte su deviatore Ausa.

E proseguendo: l’innesto su via della Grotta Rossa con rimozione dei semafori; la realizzazione di una rotatoria su via Amola con la rimozione dei semafori (nuova rotatoria al posto dell’impianto semaforico “Ex-Ghigi”); la realizzazione di una rotatoria su S.P. 49 con rimozione dell’impianto semaforico (nuova rotatoria al posto del semaforo “Potito’s”); la realizzazione di una rotatoria su via Pavese (nuova rotatoria al posto del semaforo “Conbipel”); la realizzazione di un nuovo innesto su via S.Aquilina con la realizzazione di nuove corsie in entrata ed in uscita (direzione San Marino) e la realizzazione di una nuova rotatoria per San Marino (realizzata su richiesta della Segreteria di Stato per il Territorio) per risolvere la manovra di svolta in via Dogana per i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino che intendono svoltare a sinistra verso “Forno Piastra” e per collegare la SS 72 con la nuova viabilità in corso di realizzazione su via Fondo Ausa, in territorio sammarinese (nuovo svincolo “San Marino Outlet Experience”).

Verranno inoltre rifatti gli strati superficiali del manto stradale dell’intero asse della S.S. 72 e saranno chiusi alcuni accessi diretti alla S.S. 72 ed installati nuovi sistemi di informazione agli utenti.

Il progetto

Il progetto definitivo redatto da Anas tiene conto della concertazione tra gli enti locali coinvolti nell’ambito del tavolo tecnico promosso dall’assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini alla presenza dei dirigenti dell’Anas, del sindaco del Comune di Coriano, dell’assessore alla Mobilità del Comune di Rimini e della Repubblica di San Marino (rappresentata dal Segretario di Stato per il Territorio). Il progetto era già inserito nel Contratto di Programma 2016-2020 rimodulato, stipulato tra Anas e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano.

Il progetto nasce dall’esigenza di migliorare alcune criticità attualmente presenti lungo la Ss 72 “Superstrada di San Marino” per mettere in sicurezza l’infrastruttura oltre che rendere più fluida la viabilità.

Successivamente alla redazione del Progetto Preliminare, nel 2020, Anas ha svolto diversi approfondimenti tecnici che hanno evidenziato la necessità di inquadrare la Ss 72 all’interno di un contesto di rete stradale in cui si caratterizza come appartenente sia alla rete stradale primaria, in quanto svolge una funzione di collegamento internazionale, sia alla rete stradale principale, con medie distanze di spostamento e una distribuzione del traffico dalla rete primaria (A14 ed SS16) alla rete secondaria e locale. In questo step progettuale, Anas ha portato avanti una serie di interventi alternativi a quelli del progetto preliminare che tenessero conto dell’analisi, attraverso delle migliorie tecniche.

