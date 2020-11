Nuovi aiuti per la solidarietà alimentare: i requisiti per fare domanda e la scadenza del bando

Il Comune di Coriano pubblica un nuovo bando per la solidarietà alimentare. In vista delle imminenti festività natalizie e in attesa della imminente erogazione delle risorse ministeriali per l'emergenza alimentare, l'amministrazione comunale con questo primo bando legato alla seconda fase dell'emergenza sanitaria intende consentire alle famiglie più bisognose di provvedere, agli approvvigionamenti di generi alimentari e di prima necessità.

È stato pubblicato l’"Avviso pubblico riguardante le misure urgenti di solidarietà alimentare per emergenza covid-19". Agli aventi diritto dovranno avere un valore Isee in corso di validità non superiore ad euro 15.000,00, un patrimonio mobiliare globale del nucleo familiare pari o inferiore ad euro 5.000,00, al saldo del 31 ottobre 2020 e la residenza anagrafica nel Comune di Coriano. Le domande di partecipazione al bando, dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune e disponibile su sito dell’ente. Il richiedente dovrà compilare la domanda in ogni sua parte.

Modulo ed allegati dovranno essere presentati al Comune di Coriano entro e non oltre il giorno 14 dicembre 2020 ore 13 attraverso l'invio di una mail PEC all’indirizzo e-mail: comune.coriano@legalmail.it; oppure per posta con lettera raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Coriano, Piazza Mazzini 15, Ufficio Protocollo, 47853; oppure per e-mail ordinaria: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it

Le domande pervenute in data successiva non verranno ammesse. La pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Coriano costituisce formale comunicazione dell’esito della domanda presentata.