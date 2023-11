Nuovi alberi e arbusti per i cittadini di Coriano

Più alberi e arbusti nelle proprietà private per migliorare la qualità dell’aria e della vita delle persone. La Giunta comunale ha confermato anche per quest’anno l’adesione al progetto regionale “Mettiamo radici per il Futuro” che consente ai residenti nel comune di Coriano di aumentare gratuitamente il polmone verde dei propri giardini prenotando diversi esemplari di piante a partire dal 13 novembre. Rispetto allo scorso anno in cui i cittadini potevano richiedere un massimo di 10 piante a persona, quest’anno attraverso il vivaio convenzionato l’assessorato all’Ambiente offre la possibilità di scegliere un numero maggiore di alberi e di arbusti in una varietà più ricca e diversificata tra 30 tipologie di alberi, di cui il ciliegio selvatico, l’alloro, il ginkgo bilboa, il melograno e il tiglio e 11 di diversi tipi di arbusti quali il sanguinello dal caratteristico colore rossastro il prugnolo o la ginestra.

“Alberi ben curati e posizionati nel terreno giusto – afferma l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia - crescono al meglio delle loro potenzialità e rendono migliore dal punto di vista ambientale il luogo in cui viviamo quotidianamente, ossia le nostre abitazioni. Negli anni scorsi abbiamo effettuato piantumazioni nelle scuole, lo scorso anno distribuito gratuitamente circa 400 piante, quest’anno invitiamo i cittadini a scegliere personalmente le tipologia e la quantità delle piante per le proprie siepi e aree verdi".

La prenotazione delle piante può avvenire nei seguenti modi: scaricare dal seguente link nel sito del comune di Coriano https://comune.coriano.rn.it/ambiente/mettiamo-radici-per-il-futuro-distribuzione-piante-forestali-2023/ il modulo di dichiarazione d’impegno con le disponibilità indicate dal vivaio di riferimento (salvo esaurimento scorte); ritirare il modulo, dal giorno 13 novembre 2023 presso l’URP (varco all’ingresso del Comune Piazza Mazzini, 15 – ORARI D’APERTURA: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nel giorni di Giovedì dalle ore 14.30-17.00).

Basterà selezionare il numero e il tipo di essenze desiderate a scelta tra quelle elencate e compilare il modulo con le essenze scelte e inviarlo tramite mail a ufficio.ambiente@comune.coriano.rn.it o consegnalo personalmente all' URP (varco all’ingresso del Comune Piazza Giuseppe Mazzini, 15, 47853 Coriano RN). Le prenotazioni saranno accettate fino a lunedi' 4 dicembre 2023. Le piante prenotate in questo modo saranno distribuite dal comune di Coriano, sabato 16 dicembre 2023 presso il magazzino comunale in via Piane dalle ore 8.30 alle ore 12.30-