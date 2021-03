Nuovi arredi "Liberty" sul lungomare Goethe

Una foglia stilizzata bianca, alta oltre tre metri, per creare ombra sulle sedute del lungomare di Riccione. La passeggiata Goethe da giovedì mattina si veste di nuovo, tornando allo stile liberty di inizio '900 grazie alla sistemazione degli arredi avviata giovedì. E la loro scelta non è casuale, trovandosi nel quartiere di Fogliano marina, ossia foglia del mare. La prima "foglia" era già stata montata all'inizio della scorsa estate in piazzale Azzarita, poi camminando verso nord, si stanno da giovedì sistemando due installazioni per ogni piazza (piazza dei Colori e piazza degli Aromi) e una in piazzale Giovanni XXIII. Nel tratto da piazzale Azzarita a Giovanni XXIII vi saranno quindi sei foglie per un effetto scenico di grande impatto visivo. Per completare l'opera, saranno quindi sistemate tutte le aiuole e le oasi verdi con tanto di albero dei rosari, prati, begonie di vari colori nella piazza dei Colori, e piante aromatiche nella piazza degli Aromi. L'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti, si dice sicura che i nuovi arredi del lungomare della Perla verde faranno da sfondo ai selfie di molti turisti. "Riccione sta preparando l'estate per i nostri cittadini, per tutta la comunità - commenta infine - sapere e vedere che si abbellisce e arricchisce il lungomare, dopo un inverno estenuante e a tratti davvero preoccupante, è una sferzata di ottimismo nel senso di una ripresa anche economica della città". (fonte Dire)