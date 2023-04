Misano, mezzo milione di euro per nuovi asfalti: si comincia da Portoverde

È pronta a partire una serie di importanti interventi di asfaltatura di diverse strade comunali di Misano, per un importo complessivo di spesa di 500.000 euro. Si comincia dalla zona mare, che tra qualche settimana si popolerà di turisti per l’avvio della stagione estiva. Lunedì sarà la volta di Portoverde, con la riasfaltatura di via Magellano. A seguire, nei giorni successivi, saranno interessate via Sicilia, via Sardegna, via Garibaldi, via della Stazione e via Romagna. Successivamente gli interventi si sposteranno nell’entroterra: a Cella e Santamonica sono in programma riasfaltature e messa in sicurezza di marciapiedi; lavori di rifacimento del manto stradale sono inoltre previsti in diverse parti del territorio e nelle frazioni comunali.