Nuovi asfalti per le strade di Pennabilli, terminati i lavori

L’Amministrazione Comunale di Pennabilli comunica che sono terminati i lavori di asfaltatura nel territorio Comunale. Quest’ultima mandata di asfalti è stata possibile grazie a un contributo di 183.000 € ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna. Gli interventi sono stati attuati su tratti stradali con manto fortemente dissestato soprattutto nella frazione di Bascio. Il Sindaco Mauro Giannini afferma che è stata l’ultima serie di asfalti per l’anno 2021 in attesa della prossima primavera ove verrà effettuata una massiccia e storica asfaltatura per 1.000.000 di Euro su tutto il territorio comunale. Questi interventi sono stati effettuati senza indebitare il Comune di Pennabilli.