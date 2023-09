Nuovi cantieri per i lavori alla rete idrica di Santarcangelo

I lavori di Hera per la riqualificazione della rete idrica di Santarcangelo, il collegamento del serbatoio Cappuccini con l’impianto di galleria drenante, i pozzi Bornaccino e Ceccarino proseguono la prossima settimana nelle vie Vecchia Marecchia, Cagnacci e Savio. Per consentire lo svolgimento dei lavori, dalle ore 7 di lunedì 11 settembre alle ore 19 di martedì 12 settembre via Vecchia Marecchia sarà interessata dal divieto di transito – eccetto residenti e mezzi di soccorso – nel tratto compreso tra la SP49 e via Secchia nella corsia in direzione centro-fiume. Nella stessa corsia sarà inoltre vietato sostare nei primi 50 metri a partire dall’intersezione con la SP49, mentre nei 100 metri prima dell’area di cantiere in entrambi i sensi di marcia sarà istituito il limite di velocità a 30 km/h.

In via Cagancci, invece, l’intervento si svolgerà dalle ore 7 di mercoledì 13 settembre alle ore 19 di giovedì 14 settembre: nei primi 25 metri a partire dall’intersezione con viale Marini sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri durante le ore lavorative e da impianto semaforico durante il resto del periodo, mentre nei primi 50 metri sempre a partire dall’incrocio con viale Marini sarà in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati della via. Anche in questo caso, sarà istituito il limite di velocità a 30 km/h metri prima dell’area di cantiere in entrambi i sensi di marcia sia in via Cagnacci (50 metri) che in viale Marini (100 metri).

Il cantiere si sposterà in via Savio, infine, venerdì 15 settembre dalle ore 7 alle ore 19, con istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e divieto di sosta su entrambi i lati della strada nei primi 50 metri a partire dall’intersezione con la SP49, mentre il limite di velocità a 30 km/h sarà istituito prima dell’area di cantiere in entrambi i sensi di marcia sia in via Trasversale Marecchia (100 metri) che in via Savio (50 metri).

Come di consueto, Hera assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) il numero di pronto intervento 800/713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Per informazioni sulle modifiche ai percorsi del trasporto pubblico locale è possibile consultare il sito internet: www.startromagna.it/infobus/.