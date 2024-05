Nuovi giochi e manutenzioni: i parchi pubblici di Riccione sempre più moderni e sicuri

Un importante progetto di riqualificazione e manutenzione straordinaria sarà messo in campo nei prossimi giorni dal Comune di Riccione nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi del territorio comunale. Il piano degli interventi, realizzato in seguito a una puntuale ricognizione dal settore Ambiente del Comune di Riccione in collaborazione con Geat, tutt’ora in corso, prevede l’adeguamento, il ripristino, la messa a norma e la sostituzione delle attrezzature presenti, sia ludiche che di sicurezza, l’installazione di nuove attrezzature ludiche e l'introduzione di giochi che possono essere utilizzati anche da bambini con disabilità. Per gli interventi l’amministrazione comunale ha stanziato oltre 115 mila euro e riguarderanno aree verdi sparse in tutto il territorio comunale.

Nell’area verde di viale Moliterno, in zona Fontanelle, si procederà con la rimozione della torretta esistente e della pavimentazione antitrauma in gomma usurata. Sarà collocata una nuova struttura ludica a forma di castelletto per i bambini dotato di scivolo e di attrezzi ludici. L’area sarà dotata anche di un gioco a molla idoneo a far divertire in sicurezza i bambini con disabilità motorie. Una nuova area giochi è prevista in viale Potenza con l’installazione di un castelletto, dotato di scivolo e di arrampicata laterale. Anche in quest’area sarà posizionato un gioco a molla idoneo per bambini con disabilità. Sarà inoltre sostituita la staccionata ammalorata del parco con una nuova in legno di pino.

Altri interventi di manutenzione sono previsti nel parco di viale Venezia e nel parco Guido Rossa, tra viale Termoli e viale Lanciano, in cui sarà ripristinata la vecchia staccionata con la realizzazione di una nuova recinzione con pali di legno di pino. Al Parco della Resistenza sarà sistemata la casetta in legno mentre nei giardini Caboto saranno installate nuove attrezzature ludiche. Nel parco di viale Falconara sarà ripristinata la pavimentazione antitrauma ammalorata e sarà dotato di nuovi giochi per i bambini. In piazzale Azzarita e in piazzale San Martino è prevista invece la posa del camminamento.

La mappa dei parchi

A Riccione ci sono circa 130 aree verdi tra parchi e giardini pubblici per una superficie complessiva di circa 110 ettari. Sono inoltre presenti circa 70 aree ludiche in gestione a Geat che ne cura la realizzazione su mandato del Comune e le sottopone a manutenzione periodica secondo quanto previsto dalle normative specifiche in materia. Luoghi ricreativi di svago e di attività all’aria aperta, le aree gioco nei parchi pubblici rappresentano importanti e irrinunciabili luoghi di aggregazione, di socializzazione e integrazione sociale.

“Le aree gioco nei parchi e giardini pubblici sono un bene importante per i nostri bambini e per il loro diritto al gioco e al divertimento in sicurezza - dichiara l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli -. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di investire risorse importanti sia per la manutenzione delle aree verdi affidate a Geat, sia per la sostituzione delle strutture e dei giochi usurati con nuove attrazioni con un’attenzione particolare al tema dell’accessibilità ed inclusività”.