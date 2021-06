Nuovi infissi, porte e giochi: terminato il restyling dell'asilo "Allende"

Sono stati ultimati i lavori di adeguamento degli spazi esterni alla scuola materna comunale “Allende” di Bellaria Igea Marina. Arricchite con nuove sedute a tavolo tondo per la didattica multidisciplinare, le aree gioco sono state rese anche più funzionali, complete ora di ampie zone antitrauma con stimolanti giochi su pedana. Installati inoltre il nuovo tappeto d’erba e l'area sabbiosa.



“L’idea è quella suggerita dei moderni metodi didattici, volti ad offrire ai bambini sempre nuovi stimoli in un ambiente meno artefatto possibile, riscoprendo, per certi versi, le attività all’aperto ‘di una volta’”, spiega l’Assessore alla Scuola Adele Ceccarelli. “Gli interventi menzionati si aggiungono”, continua, “all’avvenuta realizzazione del nuovo porticato di accesso alle due sezioni, ma anche alle opere condotte all’interno della struttura: con i nuovi infissi e le nuove porte che sono stati installati dal personale di Anthea, che ha seguito parte dei lavori, approfittando della chiusura delle attività per la Festa del 2 giugno.”



Il valore complessivo degli interventi completati in questi giorni alla Allende è di oltre 23.000 euro, distribuiti tra allestimento outdoor, stuccature e tinteggiature straordinarie e, appunto, infissi e porte. Si aggiungono ai quasi 8.000 euro impiegati di recente dall’Amministrazione per un analogo intervento sulle aree esterne del nido comunale Il Gelso.