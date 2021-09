Nuovi interventi su parchi, scuole e viabilità: approvata una variazione di bilancio da 1,5 milioni

Approvata nel consiglio comunale di Coriano, tenutosi mercoledì sera, una rilevante variazione al bilancio comunale per un importo di circa 1.570.000 euro. Questa variazione è incentrata soprattutto su investimenti del settore lavori pubblici che l'Amministrazione comunale ha programmato ed intende realizzare sul territorio nei prossimi mesi. I proventi delle voci di bilancio che costituiscono il corpo della variazione in oggetto derivano da avanzo destinato agli investimenti, avanzo vincolato codice della strada, avanzo libero e contributo ministeriale. Vengono iscritte in bilancio spese per la realizzazione di azioni di vario genere che interessano a tutto tondo l’operatività dell’ente. In particolar modo si finanziano con la presente variazione le opere di acquisto attrezzature informatiche per € 10.000; Realizzazione di gazebi in 3 plessi scolastici per € 21mila; messa in sicurezza muro di recinzione scuola materna per € 40.000; Completamento Piazza Don Minzoni (terzo stralcio) € 250.000; Viabilità pubblica sul territorio (secondo stralcio 2021) € 817.000 ; Efficientamento energetico scuole € 180.000; sistemazione parcheggio di via Santi € 150.000; intervento di sistemazione del parco del Sole €100.000 che saranno utilizzati per la realizzazione di una nuova area polivalente, al posto dell'attuale pattinaggio, la sistemazione dei camminamenti e per un nuovo arredo per il parco.

"Portiamo in consiglio una variazione corposa e ricca di interventi per la collettività. Come di consueto si è scelto di intervenire su tutto il territorio comunale cercando di interessare capoluogo e frazioni - afferma

Gianluca Ugolini, vicesindaco ed assessore al bilancio - Stiamo rispettando gli impegni presi ed elencati nel documento unico di programmazione nonostante tutte le difficoltà derivate dalla pandemia. Proseguiamo in sinergia con gli uffici preposti, con metodica ed equilibrio, il lavoro consistente nella riduzione del debito pubblico e quello di innovazione ed investimenti. Importante è l’obiettivo per la ricerca costante di opportunità di contributi pubblici per poter migliorare ed implementare il programma lavori approvato dalla giunta."