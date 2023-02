Nuovi ossari per il cimitero civico di piazzale Umberto Bartolani, consegna dei lavori a giugno

Il cimitero civico di piazzale Umberto Bartolani sarà interessato a un intervento per la realizzazione di nuovi blocchi di ossari pensati nella struttura del Settore Nord, nei pressi di via Sacramora. Un’operazione che rientra nella programmazione delle opere pubbliche del primo semestre del 2023 e che vedrà la consegna dei lavori a giugno.

In particolare, è prevista la realizzazione di quattordici piccoli blocchi di ossari al piano rialzato con dimensione di circa 3,00 di larghezza e 3,85 metri di altezza e di due blocchi al piano primo di larghezza di circa 9,50 metri e altezza di circa 3,50 metri, per un totale di 460 ossari singoli e 400 ossari doppi al piano rialzato e 260 ossari singoli e 120 doppi al piano rialzato.

I nuovi ossari saranno realizzati da moduli prefabbricati in struttura di acciaio zincato o di alluminio mentre le cellette saranno realizzate in alluminio o in vetroresina. Ogni celletta sarà adeguatamente sigillata e fissata alla struttura portante, completa di controsigillo di chiusura e lapidi frontali dello spessore di 2 centimetri in marmo bianco di carrara tipo bianco assoluto, levigate, lucidate sul piano con i bordi a vista bisellati e bloccate da borchie realizzate in ottone pieno, di forma circolare e fissate su fori appositamente predisposti nella struttura. Perimetralmente alle cellette di ciascun blocco verrà aggiunta una cornice di rivestimento.

“Una necessità in programma da tempo, a cui ora diamo una risposta concreta, garantendo al cimitero civico nuovi spazi per la sepoltura di chi non c’è più - è il commento dell’Assessore alle Opere pubbliche del Comune di Rimini, Mattia Morolli - Un impegno, quello della riqualificazione dei luoghi di culto del territorio, che rientra a pieno titolo negli obiettivi di questo mandato e che riguarderà non solo il cimitero centrale ma anche gli altri 11”.