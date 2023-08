Nuovi percorsi e cartellonistica, con la Pro loco ai nastri di partenza il servizio Piedibus

Il mondo scolastico della città di Panzini, che vedrà suonare la prima campanella nelle prossime settimane, potrà godere anche per l’anno scolastico 2023-2024 del prezioso servizio “Piedibus”: da diversi anni curato dalla Pro loco di Bellaria Igea Marina, si tratta di una forma alternativa e sostenibile di trasporto pubblico, rappresentato da una carovana di bambini che si sposta, partendo in sicurezza da determinati punti di ritrovo alla presenza di volontari dell’associazione, nel tragitto verso e in uscita dalla scuola. Un servizio disponibile per tutte e cinque le scuole primarie della città e che nell'ultimo anno scolastico è arrivato a contare circa duecento piccoli iscritti.

Il progetto si presenta ora ai nastri di partenza con significative novità. Anzitutto, le linee precedentemente attivate sono state implementate con nuovi percorsi: che portano a una media di cinque le linee disponibili per ogni scuola, già programmate e che verranno attivate a seconda delle iscrizioni. Altra novità, la predisposizione di una nuova cartellonistica nella quale è stata inserito un qr-code per facilitare la navigazione sulla pagina web della Pro loco, dove è possibile accedere a informazioni utili e consultare le stesse linee, che vengono costantemente aggiornate.

Anche quest’anno, la presenza di un volontario dell’associazione è assicurata tutte le mattine alle ore 8 al capolinea di ogni linea attivata, per consentire anche ai bambini che fruiscono del servizio di pre-scuola di poter utilizzare il Piedibus. Parte integrante del progetto, in vista del nuovo anno scolastico, è stato di recente l’avvio di un'iniziativa sperimentale dal titolo “Kiss & Walk to school”, sempre con la finalità di incentivare piccole azioni quotidiane volte a un comportamento più sostenibile in tema di mobilità. Con questo obiettivo, la Pro Loco ha individuato alcuni parcheggi, evidenziati con opportuna segnaletica, dove i genitori hanno avuto l’opportunità di affidare i bambini tutte le mattine a un volontario, munito di pettorina e cartellino identificativo, per una prima esperienza di piedibus anticipatoria rispetto all’inizio delle lezioni. Da segnalare inoltre il concorso “+Piedibus”, rivolto a tutte le scuole del territorio e tutti i bambini, che ha visto premiare il plesso con più partecipanti e la classe più numerosa.