Nuovi provvedimenti contro chi sporca, rivisto e in vigore il regolamento di Polizia urbana

Il consiglio comunale di Misano Adriatico, nell’ultima seduta, ha approvato l’aggiornamento del Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Il regolamento in vigore, approvato nel 2007 e successivamente modificato nel 2012, richiedeva un adeguamento al fine di renderlo uno strumento più funzionale per la Polizia Locale e più chiaro per la cittadinanza. L’aggiornamento è stato curato in sinergia dagli assessorati con delega all’ambiente e decoro urbano e alla Polizia Locale.

“Particolare importanza – spiega l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi – è stata posta al decoro urbano. L’obiettivo è quello di migliorare l’aspetto sia del nostro centro cittadino, con particolare riguardo alle esposizioni, all’occupazione del suolo esterno e alle vetrine dei negozi, sia delle zone periferiche, attraverso la cura dei giardini e delle zone verdi private. Vogliamo una città che si presenti pulita e in ordine non solo in estate, come biglietto da visita per i turisti, ma tutto l’anno”.

Il nuovo regolamento prevede, per esempio, l’estensione delle norme sulla gestione dei cani a tutto il territorio comunale e non più solo ai parchi, l’obbligo della stipula di accordi per la gestione dei rifiuti da parte di chi organizza manifestazioni, la revoca delle autorizzazioni all’utilizzo del suolo pubblico alla terza violazione. È previsto, inoltre, un aumento delle sanzioni, in particolare per la gestione dei rifiuti nell’ambito delle attività imprenditoriali.

“L’adeguamento delle sanzioni – spiega l’assessore alla Polizia Locale Filippo Valentini – serve a scoraggiare i cattivi comportamenti che ancora oggi tendono a verificarsi. L’aggiornamento del regolamento, che comprende vari aspetti al fine di renderlo uno strumento sempre più funzionale all’attività della Polizia Locale, è stato presentato alle attività economiche prima della sua approvazione. La condivisione da parte della cittadinanza serve ad amplificarne l’efficacia”.