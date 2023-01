Nuovi social network, al Cescot parte un corso per scoprire tutti i segreti di Tik Tok

Ci sono ancora pochi posti disponibili per i corsi “Essere online nel 2023”, promossi da Cescot Rimini e dedicati a chi vuole conoscere i nuovi strumenti di comunicazione e promozione digitale, arricchendo il proprio curriculum di competenze attuali e molto richieste dalle imprese attente ai trend del mercato. Partirà il 25 gennaio “Tik Tok? Taak!”: con lezioni lunedì e mercoledì mattina è il corso perfetto per impostare una strategia di promozione con i video e avvicinare nuovi potenziali acquirenti. Il 30 gennaio inizierà invece “La rivoluzione di Canva”. Lezioni lunedì o mercoledì pomeriggio per imparare a sfruttare l’autoproduzione di prodotti web grafici, fotografici e video per tradurre progetti di marketing e di comunicazione. I corsi, aperti a tutti, sono tenuti da professionisti di settore in un laboratorio attrezzato con computer individuali. Ulteriori informazioni e iscrizioni su www.cescot-rimini.com/it/news/1015/ESSERE-ONLINE-NEL-2023.html