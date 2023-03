Debuttano i nuovi varchi elettronici della Ztl, potranno essere installate anche le telecamere

Con l’arrivo della stagione estiva 2023 debutteranno i nuovi varchi elettronici acquistati dall’amministrazione comunale di Misano Adriatico per regolamentare le zone a traffico limitato nel centro di Misano e a Misano Brasile. I nuovi impianti sostituiranno la segnaletica e le transenne utilizzate in passato, andando a regolamentare con un messaggio chiaro e visibile le zone a traffico limitato.

La Ztl, come ogni anno, scatterà dall’ultimo weekend di maggio e sarà attiva fino al 17 settembre. I varchi, che saranno installati nelle prossime settimane, sono 8 e si compongono di una segnaletica con pannello di messaggeria variabile, gestito attraverso un applicativo software dalla Polizia locale. L’infrastruttura è predisposta per la futura installazione di telecamere. I permessi Ztl potranno essere richiesti, come al solito, alla Polizia locale.